雙北高強度維安演習漏標「演練」！民眾驚恐又發生砍人事件？ 蔣萬安：事前已有宣導

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

雙北市政府今（5）日下午聯合在捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，進行第三階段跨縣市高強度無差別攻擊危安實兵演練，藉此測試捷運系統在重大突發事件下的整體應變能量。不過，演練過程中新北端發送的細胞廣播簡訊首則未清楚標示「演練」，導致部分民眾一度誤以為真實治安事件發生，引發現場與周邊民眾恐慌。台北市長蔣萬安對此回應，強調演練皆有事前規劃與宣導，盼民眾能夠安心。

蔣萬安表示，相關單位在演練前已預先有完整通知與規劃，「這個是一個演練的一個過程，希望民眾都能夠安心。」（圖／記者鄧宇婷攝）



此次演練屬於第三階段跨域實兵測試，今日下午1時30分於新北市捷運三重國小站展開，模擬捷運月台與車廂內發生無差別攻擊情境，整體流程高度擬真，涵蓋橫向通報、大量傷病患處置、災防告警細胞廣播（CBS）發送、緊急疏運與轉運乘客、慰問機制以及後續刑事偵辦，同時也將捷運「行控中心」納入核心調度單位，全面檢驗在重大危安事件下的即時反應與協調能力。

然而，部分民眾在演練期間接獲的細胞簡訊內容，僅載明捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，中英文版本均未即時標示為演練用途，直到數分鐘後才補發註明「演練」的訊息，使得部分民眾一度錯愕，甚至驚呼「又發生砍人事件？」

對於簡訊標示疏失，新北市消防局應變科長蕭力愷表示，可能源於實務操作與民眾認知之間的落差，地方政府比較少發送細胞簡訊，未來將加強內部訓練與流程檢核，避免類似情況再度發生。

台北市長蔣萬安則在視導演練後，進一步說明市府事前已對外說明演練規劃，並強調整體演練並非臨時進行。他表示：「因為今天的演練，我們事先都有說明有三階段的演練，從12月26號、1月22號，以及今天2月5號。」

蔣萬安也指出，市府在演練前即已針對相關場域進行宣導，提醒民眾留意演練資訊，「事前我們也都會再次的宣導，告訴民眾我們在這幾個演練的場域，大家不要驚慌，看到的場面都是我們在演練的環節。」

針對簡訊引發的誤會，蔣萬安重申，相關單位在演練前已預先有完整通知與規劃，「這個是一個演練的一個過程，希望民眾都能夠安心。」

