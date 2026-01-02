雙北麻油雞店湯鍋遭倒不明粉末 三嫌遭羈押禁見
雙北連鎖麻油雞10家分店的湯鍋，被投放不明粉末，案發後檢警迅速逮捕三名嫌犯，新北地方檢察署依涉犯中華民國刑法恐嚇危害安全、毀損及參與犯罪組織等罪，向法院聲請羈押禁見三人獲准。
檢警調查，去年12月31日麻油雞店台北市北投區、士林區、文山區、新北市淡水區、蘆洲區及中和區共10家分店，被人趁隙在鍋內倒入疑芥末粉、砂糖等不明粉末後逃逸。
新北檢獲報後指揮偵辦，檢警調閱監視器畫面以車追人，案發後三小時內，拘提謝姓、李姓及江姓嫌犯到案。
檢察官訊問後，認三人涉犯恐嚇危害安全、毀損罪及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向台灣新北地方法院聲請羈押禁見，今天凌晨獲裁准。
（責任主編：莊儱宇）
