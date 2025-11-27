雙北「這6區」快關門窗！雙和市場火警濃煙狂竄 1男二度燒燙傷

即時中心／廖予瑄報導

台北市消防局在今（27）日晚間7時17分獲報，萬華區雙和街31巷的雙和市場的一棟鐵皮建築物竄出火舌，現場冒出濃濃黑煙；消防單位表示，這起火災為3級火警，並在現場救出一名意識清醒的男子，後續送醫治療。台北市環保局也提醒，由於濃煙飄散，雙北6地區的居民務必緊閉門窗。

今晚民眾報案，雙和市場一棟鐵皮屋有火舌冒出，因此消防局也緊急出動46車116人前往灌救；而火勢也在晚間9時11分撲滅。

根據消防人員回報，起火的鐵皮屋有延燒之虞。並在現場救出1名意識清醒的75歲男子，二度燒燙燒，已送往台大醫院救治；雖然現場暫沒有其他傷者，但疑似還有民眾受困，因此消防隊仍持續搜索中；至於起火原因，仍待警消進一步調查釐清。

火災發生後，台北市環保局預估，煙霧及部分異味可能會往下風處飄散，將影響台北市萬華區、中正區，以及新北市中和區、樹林區、板橋區及新莊區，提醒鄰近居民，務必緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。

