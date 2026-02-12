雙北「雙箭頭」成形 藍議員看好蔣萬安、李四川母雞效應外溢全台

國民黨台北市議員張斯綱（中）認為，蔣萬安和李四川「雙母雞效應」將從雙北擴及中台灣甚至全台，帶動今年國民黨選舉氣勢。（孫敬攝）

台北市副市長李四川昨宣布將於2月底請辭，預計將投入新北市長選戰。國民黨台北市議員張斯綱表示，李四川和市長蔣萬安在今年選舉的雙母雞效應非常強，2人均為全國性高知名度的政治明星，李具備深入人心的高執行力形象，與擅長空戰、論述及好形象的蔣萬安形成雙箭頭互補，雙母雞效應將由雙北擴及中台灣甚至全台，帶動今年國民黨選舉氣勢。

李四川昨日宣布請辭北市副市長，預計投入新北市長選舉帶動國民黨選情，張斯綱感謝新北市長侯友宜，以及國民黨副主席兼祕書書長李乾龍，讓國民黨新北選戰在春節前正式定案。對蔣萬安和李四川雙箭頭互補，張斯綱強調雙母雞效應將由雙北擴及中台灣甚至全台，建議讓李四川先在新北地方打底，待穩定後再於選戰中後期與蔣萬安聯手，將外溢效應輻射到全台灣。

針對李四川在高雄擔任副市長的執政經驗，張斯綱認為能有效協助柯志恩「補課」，以熟悉地方公共建設與市政規劃。記者提問，蔣萬安擁有「宜蘭女婿」身分是否對宜蘭選情加分？張斯綱強調，宜蘭與雙北生活圈緊密結合，宜蘭民眾對蔣萬安的認同度極高，「北北基宜」將是雙劍頭威力最強大的核心。

