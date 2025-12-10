雙北139班停課！家長慎防「1病毒」 重症、死亡數創6年新高

記者柯美儀／台北報導

雙北因腸病毒停課班級共139班。（示意圖／資料照）

國內腸病毒疫情持續延燒，校園群聚傳播壓力下，各地停課班級數持續攀升，雙北因腸病毒停課班級共139班，其中台北市15班、新北市124班。衛生福利部疾病管制署（疾管署）示警，全國腸病毒感染併發重症確定病例已累積19例，其中包含9例死亡，創下近6年同期最高紀錄，防疫工作不容忽視。

台北市停課班級數

台北市教育局統計11月1日至今，幼兒園因腸病毒停課7班、國小5班、完全中學3班。教育局表示，已透過校園傳染病通報系統持續監測各校疫情，並督導園所及學校落實環境與重點區域消毒，同時加強與家長溝通，宣導「生病不上學」，有效防止腸病毒疫情擴散。

新北市停課班級數尤其高

新北教育局統計顯示，11月1日至今，新北市幼兒園因腸病毒停課123班、國小停課1班。教育局表示，此為預防性停課措施，目的是避免疫情在班級內擴散。

新北教育局表示，目前新北市並無衛生局公告之腸病毒高風險區，教育局持續依監測資料與衛生單位合作，督導學校及幼兒園落實勤洗手、玩具與環境消毒等措施，並提醒家長如發現幼兒出現發燒、喉嚨痛或手足口病等疑似症狀，應儘速就醫並在家休養，共同守護孩子健康。

腸病毒疫情趨緩要等到寒假。（示意圖／資料照）

腸病毒疫情升溫 趨緩要等到寒假

今年腸病毒疫情反常，今年夏季未出現明顯流行，疫情直到秋末才開始升溫。疾管署發言人曾淑慧指出，去年至今年1月以克沙奇A型為主要流行株；今年2月起則以伊科病毒11型為主，該型病毒多感染新生兒，幼童感染後症狀可能不明顯。不過近期又轉回克沙奇A型流行，以A16、A5及A6為主，這些型別主要感染幼童，症狀相對明顯。

至於疫情何時降溫，曾淑慧表示，根據歷年經驗，預估明年1月中旬至1月底寒假期間，隨學生暫停上課，腸病毒疫情才會逐漸趨緩。

