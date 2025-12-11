雙北139班停課「幼兒園重災區」！ 腸病毒延燒至寒假才趨緩

疾管署統計顯示，全國腸病毒感染併發重症確定病例已累積19例，死亡人數達9例，創下近6年同期最高紀錄。疫情持續升溫導致雙北校園停課情況嚴重，台北市與新北市停課班級數分別為15班及124班，疾管署推估疫情要到明年1月中旬至1月底寒假期間才會逐漸趨緩。

新北市教育局統計，11月1日至今，幼兒園因腸病毒停課達123班，國小停課1班。 （示意圖／Pixabay）

疾管署發言人曾淑慧表示，今年疫情呈現反常現象，夏季並未出現明顯流行，秋末才開始升溫。她指出，去年至今年1月的流行株以克沙奇A型為主，今年2月起則轉為伊科病毒11型為主要流行株，近期又再度轉回克沙奇A型流行。病毒株的轉換使得防疫工作面臨更大挑戰，校園群聚傳播壓力持續增大。

新北市教育局統計，11月1日至今，幼兒園因腸病毒停課達123班，國小停課1班。教育局強調，這些停課措施均屬預防性質，目的在於避免疫情於班級內擴散。新北市目前並無衛生局公告之腸病毒高風險區，教育局將持續依監測資料與衛生單位合作，督導學校與幼兒園落實勤洗手、玩具及環境消毒。教育局也提醒家長，如發現幼兒有發燒、喉嚨痛或手足口病等症狀，應即時就醫並在家休養。

教育局將持續依監測資料與衛生單位合作，督導學校與幼兒園落實勤洗手、玩具及環境消毒。 （示意圖／Pixabay）

台北市教育局則指出，11月1日至今，停課班級包括幼兒園7班、國小5班及完全中學3班。教育局透過校園傳染病通報系統持續監測疫情，並督導學校落實環境與重點區域消毒。教育局積極與家長溝通，宣導「生病不上學」觀念，以有效防止疫情擴散。

疾管署推估，由於校園是腸病毒主要傳播場所，疫情可能於明年1月中旬至1月底寒假期間，隨學生暫停上課後才會逐漸趨緩。防疫措施刻不容緩，教育單位持續加強校園消毒及衛教宣導工作。

