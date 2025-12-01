雙北24小時動物醫院推薦 兔子寵物鼠急診

【商家指南推廣專題】

在雙北地區，若飼主有臨時的寵物醫療需求，那麼擁有雙北24小時動物醫院推薦口碑的麗明24小時動物醫院，便能解決飼主的燃眉之急，是少數有提供兔子寵物鼠急診的醫院，更以術後照護、高齡長照、重症加護、導尿照護等專業照護聞名，陪伴毛孩與飼主度過艱難時刻。

20年臨床經驗醫師專精犬貓與小型哺乳類

麗明24小時動物醫院的鄧醫師，在雙北地區擁有超過20年的臨床經驗，累積了大量犬貓術後與重症案例，同時專精兔子、寵物鼠等小型特殊哺乳類的疾病與照護，為區域內少數能處理急診與特寵相關疾病的專業獸醫。

相較於犬貓，兔子與寵物鼠屬於特殊寵物，生理結構更脆弱，對藥物與環境的變化極為敏感，舉例來說：兔子若停止進食超過12小時，可能因腸道蠕動停滯而危及生命；寵物鼠則常見呼吸道感染，一旦延誤治療死亡率相當高。麗明提醒，飼主若有寵物兔子或寵物鼠就醫需求，務必事先來電確認鄧醫師看診時段，確保能即時進行治療。

兔子寵物鼠急診常見的疾病與風險

兔子常見疾病：

1.腸胃停滯：停止進食超過12小時後，可能在一天內休克死亡。

2.牙齒過長：造成流口水與進食困難。

3.呼吸道感染：因環境潮濕或飼養不當導致呼吸困難。

4.子宮疾病：高齡母兔常見子宮腫瘤或發炎，需手術處理。

寵物鼠常見疾病：

1.呼吸道感染：由環境灰塵、溫差或飼養密度過高引起。

2.皮膚腫瘤：好發於高齡寵物鼠。

3.牙齒過長：導致進食困難。

4.代謝與腎臟疾病：造成體重下降與脫水，需要長期支持照護。

鄧醫師指出，這些疾病進展速度快，若飼主缺乏經驗，容易低估嚴重性，等到送醫時已錯過最佳治療時機。

止痛與重症照護是提升存活率關鍵

許多犬貓、兔子或寵物鼠會因疾病的疼痛拒絕進食，導致體力快速下降，麗明醫療團隊會針對不同動物品種與體型調整藥物劑量，降低寵物的肝腎負擔，並透過止痛讓動物恢復食慾，提高存活率。

雙北24小時動物醫院推薦品牌提供下列專業服務項目

1.術後照護：協助犬貓與特殊寵物安全度過術後危險期。

2.高齡長照：針對腎臟病、心臟病、腫瘤等慢性病，進行長期醫療與營養管理。

3.公貓導尿照護：降低泌尿道阻塞復發率。

4.重症加護病房（ICU）：全年無休監測病危動物生命徵象。

5.特殊寵物醫療：由鄧醫師專責，須事先預約。

雙北24小時動物醫院推薦品牌的臨床案例

兔子腸胃停滯：3歲兔子因天氣溫差緊迫停止進食超過一天，經點滴、腸道蠕動藥物與止痛治療後，兩天內恢復正常進食順利出院。

寵物鼠呼吸道感染 ：1歲半寵物鼠發生呼吸急促的症狀，在延誤就醫的情況下，以氧氣、抗生素與支持療法成功救治。

高齡貓腎臟病長照：14歲貓咪因腎臟病入住長照病房，經專業止痛與營養管理，成功延長壽命並維持生活品質。

由於長照病房床位有限，兔子寵物鼠急診僅能由鄧醫師診治，麗明24小時動物醫院建議飼主務必提前預約，以免錯過治療時機。

麗明24小時動物醫院能提供兔子寵物鼠急診，也是寵物長照與特殊寵物中心，犬貓術後照護、高齡長照、公貓導尿、小型哺乳類的專業醫療，皆以專業與愛心面對，成為值得飼主信賴的雙北24小時動物醫院推薦品牌。

