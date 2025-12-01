雙北24小時動物醫院推薦 兔子寵物鼠急診
【商家指南推廣專題】
在雙北地區，若飼主有臨時的寵物醫療需求，那麼擁有雙北24小時動物醫院推薦口碑的麗明24小時動物醫院，便能解決飼主的燃眉之急，是少數有提供兔子寵物鼠急診的醫院，更以術後照護、高齡長照、重症加護、導尿照護等專業照護聞名，陪伴毛孩與飼主度過艱難時刻。
20年臨床經驗醫師專精犬貓與小型哺乳類
麗明24小時動物醫院的鄧醫師，在雙北地區擁有超過20年的臨床經驗，累積了大量犬貓術後與重症案例，同時專精兔子、寵物鼠等小型特殊哺乳類的疾病與照護，為區域內少數能處理急診與特寵相關疾病的專業獸醫。
相較於犬貓，兔子與寵物鼠屬於特殊寵物，生理結構更脆弱，對藥物與環境的變化極為敏感，舉例來說：兔子若停止進食超過12小時，可能因腸道蠕動停滯而危及生命；寵物鼠則常見呼吸道感染，一旦延誤治療死亡率相當高。麗明提醒，飼主若有寵物兔子或寵物鼠就醫需求，務必事先來電確認鄧醫師看診時段，確保能即時進行治療。
兔子寵物鼠急診常見的疾病與風險
兔子常見疾病：
1.腸胃停滯：停止進食超過12小時後，可能在一天內休克死亡。
2.牙齒過長：造成流口水與進食困難。
3.呼吸道感染：因環境潮濕或飼養不當導致呼吸困難。
4.子宮疾病：高齡母兔常見子宮腫瘤或發炎，需手術處理。
寵物鼠常見疾病：
1.呼吸道感染：由環境灰塵、溫差或飼養密度過高引起。
2.皮膚腫瘤：好發於高齡寵物鼠。
3.牙齒過長：導致進食困難。
4.代謝與腎臟疾病：造成體重下降與脫水，需要長期支持照護。
鄧醫師指出，這些疾病進展速度快，若飼主缺乏經驗，容易低估嚴重性，等到送醫時已錯過最佳治療時機。
止痛與重症照護是提升存活率關鍵
許多犬貓、兔子或寵物鼠會因疾病的疼痛拒絕進食，導致體力快速下降，麗明醫療團隊會針對不同動物品種與體型調整藥物劑量，降低寵物的肝腎負擔，並透過止痛讓動物恢復食慾，提高存活率。
雙北24小時動物醫院推薦品牌提供下列專業服務項目
1.術後照護：協助犬貓與特殊寵物安全度過術後危險期。
2.高齡長照：針對腎臟病、心臟病、腫瘤等慢性病，進行長期醫療與營養管理。
3.公貓導尿照護：降低泌尿道阻塞復發率。
4.重症加護病房（ICU）：全年無休監測病危動物生命徵象。
5.特殊寵物醫療：由鄧醫師專責，須事先預約。
雙北24小時動物醫院推薦品牌的臨床案例
兔子腸胃停滯：3歲兔子因天氣溫差緊迫停止進食超過一天，經點滴、腸道蠕動藥物與止痛治療後，兩天內恢復正常進食順利出院。
寵物鼠呼吸道感染 ：1歲半寵物鼠發生呼吸急促的症狀，在延誤就醫的情況下，以氧氣、抗生素與支持療法成功救治。
高齡貓腎臟病長照：14歲貓咪因腎臟病入住長照病房，經專業止痛與營養管理，成功延長壽命並維持生活品質。
由於長照病房床位有限，兔子寵物鼠急診僅能由鄧醫師診治，麗明24小時動物醫院建議飼主務必提前預約，以免錯過治療時機。
麗明24小時動物醫院能提供兔子寵物鼠急診，也是寵物長照與特殊寵物中心，犬貓術後照護、高齡長照、公貓導尿、小型哺乳類的專業醫療，皆以專業與愛心面對，成為值得飼主信賴的雙北24小時動物醫院推薦品牌。
更多雙北24小時動物醫院推薦資訊請洽以下連結～
品牌：麗明動物醫院
電話：02-86873377
地址：新北市板橋區金門街306號1樓之一
時間：週一至週日24小時營業
官網：https://rink.cc/m8ht7
新北獸醫業字第467號
以上訊息由麗明24小時動物醫院提供
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 20 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮許瑋甯、現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
WBC/押山本由伸對決最難纏韓國 和田一浩：今永投中華隊
2026年WBC世界棒球經典賽日本武士隊將拚衛冕，首要任務就是在小組賽出線，昔日日職重砲手和田一浩近日受訪時就提到，應該要派出今永昇太擔任首戰面對中華隊的先發投手，山本由伸則是預定在對韓國隊的比賽先發登板。中天新聞網 ・ 3 小時前
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 19 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 7 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 22 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 6 小時前