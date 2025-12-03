雙北30-39歲青年買房時最看重屋況及採光

【記者柯安聰台北報導】政大不動產研究中心x永慶房產集團針對雙北市30-39歲族群購屋行為問卷調查，採網路問卷調查方式進行。為了掌握雙北30-39歲有購屋經驗和有購屋需求兩種不同青年族群的買房考量差異，永慶房產集團與政大不動產研究中心共同發起《2025年雙北市30-39歲族群購屋行為調查》。調查結果顯示，雙北地區30-39歲青年購屋族群最重視屋況和採光，分居冠、亞軍。



相較過去購屋族群多重視屋齡、面積等因素，本次調查結果顯示，雙北青年族群較看重室內屋況及採光。永慶房產集團研展中心總監郭翰說明，雙北青年無論是有購屋經驗者或有購屋需求者皆最重視房屋室內的屋況及採光，而不是屋齡及面積。這可能與青年族群預算相對有限有關，若還需要花費大筆支出去整修屋況的房屋，比較不受雙北青年購屋族的喜愛。









而對於有購屋需求者來說，建商風評排行第3，也被他們有所重視。郭翰分析，這可能與調查中有部分青年購屋族偏好預售屋與新成屋有關，每個建商所使用的建材與營造廠可能都有所差異，所以對於建商的評價，也是他們在買房時所考慮的因素之一。



在最終購屋決策上，自己、配偶/伴侶及父母必然是購屋時的主要決策者，但調查發現，對於有購屋經驗者來說，專業且值得信任的房仲經紀人員扮演重要的第三方。郭翰表示，購屋流程繁瑣，透過具備專業能力、誠信與交易保障的房仲經紀人員與其提供的寶貴意見，對於可能第一次接觸買房的青年族群來說，房仲經紀人員的影響力佔有一席之地，甚至大過親戚、朋友與房產網紅、知名人士所給予的意見。



至於有購屋需求者，網友評價的影響力也扮演很重要的角色。郭翰指出，這或許與有購屋需求的青年族群，在買房時，習慣先使用網路平台查找資訊或參考各個建案的網友評論來當作購屋的參考依據，他們因還尚未經歷買房流程，不清楚房仲經紀人員提供的幫助會有多大，使網友評價影響力稍大於房仲經紀人員，但這兩個影響力也都還大過親戚、朋友的意見，顯示網友評價和房仲經紀人員在青年買房決策時，都成受信賴的第三方代表。（自立電子報2025/12/3）