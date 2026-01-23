雙北30-50歲置產熱區曝光 永慶房產集團：台北首選中山、內湖

cnews207260123a09

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

永慶房產集團統計聯徵中心的數據，盤點近一年雙北市各年齡層的購屋占比及購屋熱區的貸款數據，發現30至50歲的青壯年族群成雙北購屋主力，近一年購屋占比皆超過6成。從台北市和新北市的購屋熱區來看，中山、內湖區受該族群的喜愛，居北市之冠、亞軍；板橋、三重區則最受新北30至50歲族群的青睞，成新北購屋熱區首選。

從聯徵中心2024Q4-2025Q3雙北市各年齡層的購屋占比來看，雙北市的購屋主力皆落在30至50歲的年齡帶，台北市的占比為61%，新北市占比為67%，顯示該族群在成家與換屋需求同步升溫下，購屋自住需求高。

中山、內湖及文山區成近一年台北市30至50歲青壯年族群的購屋前三大熱區。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，中山區擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動以及完善的生活機能等優勢，吸引眾多人口居住；近年來當地也新增許多低總價、小坪數大樓的供給，購屋負擔相對輕鬆，吸引不少年輕、首購族來卡位台北市門牌。

至於內湖及文山區，陳金萍表示，30到50歲的購屋族群可能正逢成家立業階段，若想買房，在購屋預算上相對有限，如果又想購買坪數稍大的大樓產品，僅能把目光轉向台北基期較低的蛋白區，像是內湖、文山、北投區等，才有機會買到。聯徵中心的貸款數據也能印證這樣的趨勢，近一年30到50歲族群在這些區域能買到約40坪上下的產品，但中山、大安等台北核心區域，僅能買到約30坪左右的產品。

板橋區近一年以2,483戶貸款，居新北30到50歲的購屋熱區首選。陳金萍分析，板橋區一直都是新北房市熱區，能提供大量的就業機會與擁有豐富的商業活動，加上生活機能佳、還有三鐵共構等優勢，吸引眾多消費者的目光，受到不少該族群的青睞。

三重、土城區也屬新北30到50歲族群的熱門選擇，陳金萍指出，新北的部分行政區，如三重、土城及淡水區等，建商於捷運沿線與重劃區持續大力推案，加上青壯年族群較偏好購買大樓產品，使預售屋及新成屋交易熱絡。新北房價又相較台北親民許多，對於年輕的購屋族群來說，具很強的外溢吸引力，加上新青安支持首購政策，使新北的剛性需求強勁。

