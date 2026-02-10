雙北68人搶59席提名！民進黨議員登記截止 「這7選區」要初選

記者楊士誼／台北報導

民進黨雙北議員登記截止，台北市部分共有32人登記，爭奪25席提名；新北市則有36人登記，爭奪34席提名。（圖／資料照）

年底將迎來九合一地方大選，民進黨議員初選今（10）日截止，台北市部分共有32人登記，爭奪25席提名；新北市則有36人登記，爭奪34席提名。北市方面，第一選區（士林、北投）並無新人登記，而登記第四選區（中山、大同）的陳怡君日前遭裁定停權2年6月，恐因此遭退件。新北方面，第三（新莊）、第八（三鶯樹土）、第十一（金萬汐）選區需要初選。

台北市初選登記一覽，除了第一、第二選區外皆需初選：

廣告 廣告

第1選區（北投、士林）提名5人，共有林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳登記，並無新人。

第2選區（內湖、南港）提名4人，有王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新登記。

第3選區（松山、信義）提名4人，有許淑華、洪建益、張文傑、呂瀅瀅、郭凡登記。

第4選區（中山、大同）提名4人，林亮君、陳怡君、顏若芳、賴俊翰、林子揚、朱政騏、李立聖登記，陳怡君因涉詐領助理費等案，一審遭判刑七年十月，日前更遭民進黨廉政會裁定停權2年6月，恐因此遭退件。

第5選區（中正、萬華）提名4人，有劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐、康家瑋登記。

第6選區（大安、文山）提名4人，簡舒培、王閔生、陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱登記。

新北市登記一覽，第三、第八、第十一選區需初選：

第1選區（石門、三芝、淡水、八里）提名2人，鄭宇恩、游明諺登記。

第2選區（林口、五股、泰山）提名2人，李宇翔、戴翎育登記

第3選區（新莊）提名4人，翁震州、翁昭仁、林秉宥、吳奕萱、陳岱吟登記。

第4選區（蘆洲、三重）提名6人，彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍、邱婷蔚、陳俊維登記。

第5選區（板橋）提名5人，戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、李昆穎、陳俊諺登記。

第6選區（中和）提名3人，張維倩、張嘉玲、張志豪登記。

第7選區（永和）提名2人，許昭興、羅文崇登記。

第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）提名5人，卓冠廷、彭一書、廖宜琨、林銘仁、高乃芸、吳昇翰登記。

第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提名2人，陳乃瑜、陳韋任登記。

第10選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）提名1人，林裔綺登記。

第11選區（金山、萬里、汐止）提名2人，張錦豪、蔡美華、朱誼臻登記。

更多三立新聞網報導

陳怡君涉貪判7年10月 士檢：量刑過輕提上訴

陳怡君「脫黨參選」埋伏筆？ 同選區新人：別親痛仇快

陳怡君涉貪遭停權2年6月 民進黨北市黨部：資格不符會退件、退款

陳怡君遭停權「2年6個月」還能連任嗎？民進黨廉政會回應了

