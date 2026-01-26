「雙北AI公車站長」擴大試辦 體驗更聰明公車服務
為了讓民眾搭公車更方便、也讓駕駛長能更專心開車，雙北市交通局與臺北市公車聯營管理委員會、新北市公共汽車客運商業同業公會攜手導入人工智慧（AI）技術，推出全國首創的「雙北 AI 公車站長」。自去（114）年 8 月 11 日正式亮相以來，已協助不少民眾快速解決搭車疑問，獲得正面回饋。新北市交通局表示，「雙北AI公車站長」將從今（26）日起擴大試辦，邀請民眾一起來體驗更聰明的公車服務。
不少民眾搭公車時，常會遇到「要搭哪一路？」、「是不是在這裡等？」、「這班車有沒有到我要去的站？」、「什麼時候下車？」或是「怎麼付費、東西掉了怎麼辦？」等問題，往往得上車後詢問駕駛長，增加駕駛長的工作負擔。
交通局運輸管理科科長許芫綺表示，「雙北AI公車站長」運用生成式AI 技術，整合民眾常見提問、公車路線、預估到站時間、停靠站位及各類公車相關資訊，能即時理解民眾需求並給出清楚回應。民眾只要用口語方式詢問，就能在候車時快速取得搭車資訊，不必等到上車再問駕駛長，讓搭公車變得更輕鬆。
「雙北AI公車站長」擴大試辦活動自今天起至2月13日止，為期3週，於雙北市共計20處公車站辦理；另也提醒民眾，「雙北AI站長」不會要求您進行以下操作，請安心使用並提高警覺，避免受騙：1.提供個人資料、銀行帳號或密碼2.加入不明的 LINE 或其他社群帳號3.掃描可疑 QR Code 或連結至不明外部網站。
