雙北AI站長擴大試辦 功能再升級

雙北市交通局26日推出雙北AI公車站長「站長阿明」第2階段訓練活動，雙北共有20個車站參與訓練，現有中文與英語2種語音及文字輸入辨識功能。（孫敬攝）

為讓雙北市公車通勤族乘車更便利，並協助駕駛即時回應民眾乘車需求，雙北市交通局26日宣布推動雙北AI公車站長「阿明」第2階段訓練，邀請民眾即日起至2月13日於雙北共20站公車站，透過掃描QRCode查詢公車乘車路線、進出站時間或線上尋找遺失物，就可以一起訓練阿明，並留下使用滿意度及意見回饋，讓阿明愈來愈厲害。

過往常發生有民眾到公車站搭車，但沒辦法確認哪班公車可抵達目的地，公車到站後司機必須在駕駛途中一併解答民眾乘車疑難雜症，也曾有司機因忙碌口氣不佳與民眾起爭執，雙北市交通局對此在去年推出首創AI公車站長。

北市公運處智慧運輸科長張耿禎表示，經去年8月展開為期1周的第1階段快閃測試後，昨天再推動3周的第2階段訓練活動。「阿明」已開放功能包括語音及手動輸入查詢即時公車路線、公車進出站時間及遺失物協尋，第2階段訓練優化項目為「語意辨識及答題正確率提升」、「直覺的使用介面」、「多路線方案及預估到站時間」、「旅程詳細資訊」。「阿明」的乘車定位為民眾掃描QRCode車站位置，不會追蹤查詢民眾位置。

張耿禎指出，「阿明」是串接ChatGPT與Gemini大語言模型，結合第1階段測試的561筆語意辨識數據，彙整AI模擬情境數據共1萬筆資料做訓練，並存放於台灣AWS雲端主機。

雙北交通局說明，第2階段測試投入的雙北車站共20站，台北10站分別為市政府松壽路往西、捷運大安站信義路往西、捷運西門站往北及往南、捷運南京復興站往西、捷運民權西路站往東、民權中山路口往東、台北小巨蛋往南、台電大樓往北、台大醫院往北。

新北市10站有捷運淡水站往東、捷運蘆洲站往北、捷運輔大站往西、捷運永寧站往北、捷運七張站往北、板橋公車站第一月台往北、林口轉運站第一月台往北、區民廣場往東、恩主公醫院往西、汐止站往東。

根據北市交通局去年規畫，原訂今年3月「阿明」上線運作，但考量時程規畫與功能調整，評估4月展開第3階段測試，未來將納入民眾使用回饋並擴大支援站點，並持續優化及新增語音、文字輸入語言。