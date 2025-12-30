雙北QR Code搭車115年上路！轉乘優惠需同支付方式成門檻 實際回饋「延後入帳」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

雙北公共運輸系統將自115年1月3日起開放交通乘車碼（QR Code）搭車，主打多元支付與無卡搭乘，不過相關轉乘優惠與回饋機制並非即時到位，實際折扣方式仍須民眾自行釐清。

根據臺北市公共運輸處說明，使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」搭乘公車及捷運，可享優惠。（圖／北市交通局提供）

公運處指出，民眾使用交通乘車碼搭車時，只要驗票機或閘門顯示掃碼成功，即代表扣款完成，無須等候手機畫面顯示，以免影響乘車效率；但實際優惠是否成立，仍須符合支付方式與轉乘條件。

根據臺北市公共運輸處說明，使用「悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay」搭乘公車及捷運，仍可享有現行捷運與公車雙向轉乘優惠，以及臺北市幹線公車轉乘優惠，但前後運具需使用相同的電子支付方式，若更換支付平台，優惠即無法適用。

此外，轉乘優惠並非即時折抵，而是參考TPASS 2.0機制，預計自115年3月起逐月回饋至民眾的電子支付錢包，等同於政策先行上路，實際優惠入帳需再等待數月。

對於使用規則與回饋時程，公運處建議民眾可至官網「交通乘車碼（QR Code）」專區查詢詳細說明，以免誤解優惠內容。

