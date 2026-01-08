雙向奔赴的愛！ARKis 週年盛典圓滿落幕 數百粉絲塞爆會場 淚海中許下四季之約

娛樂中心/綜合報導

hidol 獨家記錄花絮 讓這場四季盛典成為永恆

人氣男團 ARKis 於 1 月 4 日在 CORNER MAX 大角落多功能展演館舉辦的出道一週年盛會《一起走過的四季》圓滿落幕。這場門票在啟售即完售的盛典，當天吸引數百名粉絲（Kiss）塞爆現場，甚至有粉絲在一早便排隊搶購限量周邊，展現 ARKis 成軍一年的超狂人氣。

本次活動以「四季」為概念核心，ARKis 透過精心設計的小分隊舞台，層層遞進地演繹出一年來的音樂心路。首先由雁凱與東翰以《我在紐約打電話給你》溫暖破冰，在冬日暖陽般的嗓音中揭開思念序幕；Vin 與彫秦以經典神曲《Perfect》喚醒春季初見的悸動；Mikey 與李定則透過自創曲《Deeper》引爆夏日獨有的熱血火花；最後由 Alex、崇峻聯手 Vin、Mikey 及全體成員帶來《下輩子 Remix》，在秋日深情的旋律中將全場情緒推向最高潮。

不僅有精彩的舞台演出，現場更充滿溫暖與感動的動人時刻。在回顧影片播映後，八位成員親自朗讀手寫信，細訴成軍 365 天以來的不安與感激。真摯的告白讓台上台下哭成一片，展現出偶像與粉絲之間最強大的「雙向奔赴」。最後，成員們在全場簇擁下吹滅週年蛋糕蠟燭，正式宣告與 Kiss 攜手邁向下一段更璀璨的旅程。

為了延續這份毫無保留的支持，hidol 特別擔任本次盛典的數位紀錄者。將現場所有動人時刻、成員珍貴的微表情以及未公開的後台花絮，透過平台轉化為粉絲專屬的數位收藏 Moment。這項功能如同為愛打造的「回憶時光機」，讓每一場心動相遇都不再受限於時空，而是能被永久珍藏的數位記憶。

這場週年盛典不僅印證 ARKis 的超高人氣，更透過 hidol 的科技賦能，全新推出的「Moment」功能，將偶像與粉絲之間的情感連結昇華為永恆回憶。未來，hidol 將持續釋出更多獨家內容，落實與粉絲的四季約定。

