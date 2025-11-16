雙向奔赴！台灣E.L.F.送SJ完售唱進大巨蛋 9人合唱「這首歌」深情回禮

SJ今晚特別獻唱了中文歌〈至少還有你〉來回應台灣粉絲的一路相挺。讀者提供

最愛台灣的韓國天團Super Junior（SJ）今（14日）再度在台寫下新紀錄，今起一連3晚在台北大巨蛋開唱，成為第一組在大巨蛋開專場的韓國男團，由於今天是加開的場次，除了台灣E.L.F.（粉絲名）以3場9萬張門票完售佳績力挺偶像，SJ今也特別唱了中文歌〈至少還有你〉來答謝粉絲，彼此雙向奔赴超有愛！

SJ花車繞場大巨蛋！利特：換我們走近你們

SJ在灶咖韓團排行榜絕對是數一數二的，出道20週年的他們，本週將全新巡演SUPER SHOW 10帶來台灣，為與粉絲更近距離接觸，成員更坐上花車繞場，邊唱著〈No Other〉一路上不停與粉絲互動，他們分為兩車隊伍，由厲旭、利特、藝聲、東海一車，以及銀赫、神童、圭賢、始源、希澈一車，不論是比心、親切揮手打招呼、凝視歌迷各種福利樣樣有，誠意滿滿，讓老婆們尖叫不斷。利特更嘴甜表示，「平常都是你們走向我們，今天換我們走近你們。」

讓神童意猶未盡地說：「真的很多人耶！我們再繞一圈好不好？」銀赫則懊惱表示，「覺得有點可惜耶，可惜我的眼睛只有兩隻。」沒想到神童立刻虧開場穿著透視裝現身的銀赫，「你的眼睛其他地方也有啊！」讓銀赫羞說：「現在遮起來了啦！」並接著說：「希望我的眼睛有3萬顆！」讓東海想像了一下吐槽說：「超噁心耶！恐懼症發作…」

齊唱中文歌！SJ飆唱〈至少還有你〉

今年出道20週年的SJ將最新巡演帶來台灣。讀者提供

而將SJ送進大巨蛋的台灣E.L.F，今晚也再度發揮超強應援實力，手幅等應援一項都沒少，讓SJ直說好期待。利特則表示，「現在換我們送禮物了，你們想要聽聽看嗎？」接著9人一起合唱林憶蓮的招牌曲〈至少還有你〉，9人大秀標準中文，唱出對粉絲的愛。

