雙向奔赴！TWICE明年3月攻大巨蛋 先點亮台北101寵粉：ONCE最高

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

南韓人氣女團TWICE上月22、23日在高雄演唱會圓滿落幕，共計吸引10萬歌迷朝聖，並宣布加場明年3月21、22日在台北大巨蛋開唱，主辦方同時宣布，將在台北101舉辦以「THIS IS FOR ONCE」為主題的點燈活動，是首度有海外團體在台灣地標101點燈。

TWICE宣布將於明年3月21、22日在台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自TWICE IG）

TWICE為感謝台灣粉絲ONCE一路以來的支持，特別準備點燈驚喜，官方宣布將於12月4日晚間6時至10時，在台北101的59至60樓北面外牆點燈，會出現「THIS IS FOR ONCE」、「ONCE最高！登上台北101！」，最佳觀賞地點位於台北市政府周邊。

TWICE官方宣布12月4日晚間6時至10時，在台北101的59至60樓北面外牆點燈。（圖／Live Nation臉書）

這次點燈活動，讓TWICE成為第一組登上台北101點燈打字的國際團體歌手，創下台北101罕見的以4小時完整時段點亮女團名稱與訊息，預計將成為年度回顧裡最特別的城市畫面。官方更貼心公布最佳觀賞地點在台北市政府周邊，適合粉絲拍照、打卡，營造TWICE與ONCE的浪漫夜晚。

TWICE台灣成員子瑜熬過10年，終於如願與團員回家鄉開唱，演唱會最令人感動的是，唱「What is Love」時志效牽著子瑜跑出來、娜璉熱情喊話「我是子瑜的姐姐」，團隊成員間充滿友愛的畫面，讓歌迷直呼感動。這次登上台北101的外牆點燈，不僅慶祝TWICE攻上台北大巨蛋，更是向台灣粉絲傳遞的暖心回應。

