雙向溝通 高雄關赴高雄市報關公會座談

圖，高雄關提供。

高雄關日前於高雄市報關公會舉辦通關服務宣導座談會，由該關副關務長高丁財主持，相關業務單位派員偕同出席，與該公會等成員代表交流並宣導業務。

本次座談會中主要宣導議題包括：自本（一一五）年一月一日起進口無添加糖之飲料品、彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機免課貨物稅，另請業者正確申報羽毛球稅則號別，並重申出口人報運我國產製貨物輸往美國應檢附「輸美國貨品原產地聲明書」等相關主題。

高雄關表示，希望藉由座談會與業者面對面溝通及交換意見，進一步瞭解業者需求，及時且準確的協助業者解決問題，同時亦感謝業者積極配合海關推動各項政策，共同提供更優質及安全的通關環境，創造業者與海關雙贏局面。