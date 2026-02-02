雙和冬令發放圍爐 溫暖團圓傳遞希望

圍爐不僅是年節的象徵，更是慈濟歲末活動中最溫暖、最具意義的心靈儀式。

歲末寒冬，慈濟基金會1月31日在雙和聯絡處舉辦「2025北區冬令發放暨圍爐活動」，以「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門宏願」為主題，邀集二百五十九位照顧戶與約四百位志工齊聚一堂。熟悉的問候、溫暖的笑容，驅散了冬日的寒意，讓許多獨居或身處困境的鄉親感受到被記得、被陪伴的安心與溫暖。

活動在〈歡喜在一起〉樂聲中揭幕，志工陪伴照顧戶完成報到並領取物資卡，笑聲此起彼落。隨後展開的「歡喜迎新年」分站活動，設有健康諮詢、義剪、寫春聯、祈福、敬老、童玩與蔬食體驗等站點，場面熱鬧溫馨。

上菜秀登場後，志工陪伴照顧戶圍坐圓桌，親切寒暄、細心夾菜，在歡笑聲中，久違的「一家人吃飯」畫面悄然重現。

簡單的暖場互動拉近彼此距離，陌生面孔在微笑中感受到「我不是一個人」。志工引導眾人入座國議廳，播放「慈濟慈善大事記」影片，從三十位家庭主婦每日存下五毛錢的竹筒歲月，到如今慈善足跡遍及一百三十九國，展現持續傳遞的善念力量。

見證分享「生命的陽光」由蔡女士娓娓道來。她在重病與家庭困境中，因志工十年陪伴逐步走出恐懼，最終從被關懷者轉身成為見習志工。故事讓在場眾人動容，也具體呈現慈濟陪伴的力量。

志工團隊則以戲劇重現「竹筒歲月」，演繹六十年前花蓮家庭主婦每日五毛錢入竹筒的慈善起源，展現慈濟精神代代相傳。

午間圍爐時刻，舞龍舞獅、喜婆婆送福與上菜秀接連登場，增添濃厚年味。志工陪伴關懷戶圍坐圓桌，親切寒暄、細心夾菜，久違的「一家人吃飯」畫面悄然重現。餐後卡拉OK歡唱、摸彩與「一家人合唱」時光，笑聲不斷，寒冬彷彿被溫情融化。

志工陳仁傑表示，伴手禮內含福慧粥、五毛錢存錢筒、香積飯、香積麵、南瓜豆漿與穀糧小葉紅茶等健康資糧，並以環保提袋盛裝，象徵祝福隨行、希望延續。

志工林春金指出，圍爐源自證嚴上人對獨居與弱勢家庭的長期關懷。今年共席開四十三桌，菜色豐富，老少皆宜。關懷戶踴躍出席、笑容滿面，正是多年陪伴累積的「愛的存款」最佳回饋。

慈濟志工齊聚雙和聯絡處，進行冬令祝福禮物資打包作業。

圍爐後的冬令發放象徵關懷與祝福。志工奉上「冬令祝福禮」提袋，袋身印有慈濟LOGO與「慈濟基金會祝福您」，承載的不只是物資，更是一分陪伴與安心。

王先生分享，初與慈濟結緣時並不熟悉，卻在最無助時獲得志工持續一年訪視與電話關心，感受到「好像有家人了」的歸屬感，並逐漸提升自信，期盼未來加入志工行列。

慈濟歲末發放與圍爐的背後，是慈濟志工多年訪視與陪伴所累積的「愛的存款」。

朱小姐則視歲末圍爐為「心靈回娘家」，在長期壓力下獲得重新充電的力量。她感念志工陪伴，並期許未來回饋社會。其子朱同學在活動中感受到如家人般的關懷，立下助人心願。

慈濟志工陪伴照顧戶完成報到並領取慈善物資卡。

志工林春金強調，歲末發放與圍爐背後，是多年訪視與陪伴所累積的「愛的存款」。物資象徵慈濟不間斷的承諾，讓家庭在歲末感受到被重視與幸福。從迎接、圍爐到發放，活動串起一條愛與感恩的道路，讓寒冬不再冷清，新年充滿希望。

分站活動––健康諮詢、義剪、寫春聯、童玩與蔬食體驗等站點熱鬧溫馨，長者安心問診，孩童歡笑遊戲，筆墨與剪刀傳遞新年的祝福與好心情。

在歲末寒風中，雙和聯絡處洋溢著笑聲與祝福。關懷戶在志工陪伴下，不僅獲得實質支持，更找回久違的家庭溫情與社區連結。這場冬令發放暨圍爐活動，成為許多人心中難忘的溫暖記憶，再次印證善與愛能穿越寒冬，照亮前行的路。

撰文／謝月華；攝影／陳靜惠、郭玲菁