雙和市場大火後成治安死角！郭昭巖促蔣萬安盯國產署協助修繕、拆除廢棄房舍

蔣萬安於15日市政總質詢中備詢。（本報資料照片）

上個月27日萬華雙和市場發生大火，燒出老舊社區長年積累的公共安全與環境衛生問題。台北市議會15日舉行第10次會議市政總質詢，國民黨市議員郭昭巖調查，市場在大火後因房舍未妥善修繕，現仍有許多民眾未歸，且市場周邊地區的老舊房舍仍有許多弱勢長輩居住，無人設籍的空房也有垃圾堆積的問題。

郭昭巖提到，市政府雖然有撥補市場大火後的安置金及生活用品費用，但房屋修繕費用成為民眾回家的最大阻礙，「建築師簽證費用至少6萬，加上後續修繕10萬元跑不掉。」經實地勘查，郭昭巖認為這些燒毀的房舍，很容易成為治安的死角，也可能增加下一次火災的風險，建議台北市長蔣萬安應要求國產署善盡管理責任，除將廢棄物清除外，毀損房舍若原屋主無力或無意回到原址居住，也應評估拆除。

蔣萬安回應，市府在11月28號時已行文國產署，要求善盡維護管理責任，「只要國產署有意願，我們願意合作來盡快解決這邊長期存在的問題。」

至於長期的市場改建規劃，郭昭巖指出市政府可試著跟國產署和中央洽談公辦都更或興建社宅，市場處也要跟區公所、里長、在地攤商研議，除了市場改善過程中的安置問題，以及是否能在公辦都更規劃中，讓攤商可以繼續營業。

