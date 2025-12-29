雙和狼醫摸手、磨蹭性騷僅記小過 院方急發聲

台北市醫療體系再度爆發性騷擾爭議，台北市醫師職業工會今（29）日偕同受害女醫師召開記者會，痛批部立雙和醫院內部性平機制失能，對於長期肢體騷擾、職場霸凌下屬的主管僅輕判小過，導致多名優秀醫師被迫離職。對此，雙和醫院則強調，性騷申訴均已成立並已撤換主管職務，全案已進入司法程序。

受害地 手術恢復室、辦公室都是

雙和醫院影像醫學部前女性醫師今日出面控訴，前單位主管不僅無視母性保護原則，強迫懷孕醫師值夜班並暴露於游離輻射風險，更長期利用權勢進行肢體騷擾。指控內容指出，該主管曾趁醫師進行流產手術後、意識未清醒之際，在恢復室假意探視並搓揉其手部；此外，更曾以討論公務為由，在辦公室內強行握手、磨蹭，甚至出言騷擾，種種行徑導致多名醫療同仁情緒崩潰。

工會質疑 院方輕放

台北市職業醫師工會理事長陳亮甫說，受害者在經歷艱難的申訴過程後，院方雖判定性騷擾成立，卻僅對該主管記「小過一次」，且未依慣例對全院公告懲處細節，僅公告職務異動。

陳亮甫質疑，院方並未即時隔離加害者，甚至在申訴委員會中未落實利益迴避，讓受害者身處隨時可能被秋後算帳的恐懼中，最終被迫離開醫療崗位。工會呼籲衛福部與勞動部應介入徹查，不應讓醫院規章形同虛設。

雙和醫院：已即刻解除主管職

針對指控，雙和醫院今日也發布聲明表示，院方對於性騷擾絕對「零容忍」，並無消極包庇情事。院方說明，自114年6月獲悉疑似騷擾事件後，當日便啟動關懷機制並安排辦公區隔離。隨後成立由外部專家參與的專案小組，經7次訪談及調查，於8月25日正式判定三位申訴人之性騷擾案均成立。

院方強調，已於8月29日向全院公告撤換該名主管職務，並依人資評議結果予以懲處，同時完成校方通報。對於未公開細節之疑慮，院方解釋是基於《性別平等工作法》對當事人隱私的保護。

案件進入司法階段 此案目前已正式進入司法程序，雙和醫院表示將全力配合檢調單位調查，並持續強化內部性平教育。然而，工會仍呼籲主管機關應落實「狼醫平台」的監控機制，若醫師違反性平規定且情節嚴重，應依《醫師法》移付懲戒，避免具權勢之加害者持續掌握學術與行政資源，還給基層醫師一個安全尊嚴的勞動環境。