雙和醫控性騷擾案包庇輕懲 院方強調依法處理

（中央社記者陳婕翎台北29日電）前雙和醫院醫師今天出面指控，主管強迫懷孕醫師值夜班、言語羞辱，長期對下屬伸出「鹹豬手」，事後僅遭輕懲，工會認為醫院處置失當。院方回應全案皆依法處理，絕無包庇隱匿。

台北市醫師職業工會今天與2名前雙和醫院醫師舉行記者會，民進黨籍新北市議員黃淑君等人也出席。工會理事長陳亮甫表示，「協助過程像是眼睛被蒙上了黑布，走在迷宮裡摸索」，出白色巨塔再蒙性騷事件，但雙和醫院高層輕放加害人，受害者們卻被迫離職，要求還給女性醫療人員一個安全的職場環境。

不願具名的被害醫師現場代表發言表示，前任主管言語羞辱，強迫懷孕醫師值夜班，承擔暴露游離輻射風險，更長期對女性下屬伸出「鹹豬手」，如趁被害人在流產手術恢復室意識未清加以騷擾。

這位被害醫師說，當事人極力拒絕不當身體接觸無效，不得不離職。有被害者選擇提出性騷擾申訴，院方卻未保護被害者，申訴委員會也未善盡利益迴避職責。最後，在至少3名醫師申訴後確實進行懲處，「只各記小過1次」，未比照往例全院公告，受害醫師提出申覆仍無果。

新北市議員黃淑君提出，中央與地方的醫院性騷擾案件權責分工過於零散，中央有衛福部、勞動部、教育部，地方則有衛生局、勞工局、社會局等單位。各單位皆有責任，但缺乏有效橫向聯繫，導致性別平等法規應保護當事者，反而變相保護加害者，成為受害者的「另類加害人」。

台北市醫師職業工會性別平等委員會主委于政民在記者會表示，醫療性別議題處置不當並非個案，往往源自醫療環境長期權力不對等，尤其造成女性醫療人員弱勢處境。儘管衛福部等主管機關嘗試改善，但成效有限，呼籲應加強措施，避免職場不友善氛圍，進一步惡化台灣醫療人力短缺問題。

雙和醫院在這場記者會後透過聲明表示，院方在今年6月18日接獲疑似肢體騷擾，隨即啟動初步調查與關懷機制，當天就與員工確認經過，同時安排與被申訴人不同區域辦公空間，可完全避免接觸。

雙和醫院說明，經性別平等委員會8月25日決議，3名申訴人所提申訴案均成立，8月28日正式通知雙方調查結果，同天舉行人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除主管職務、依情節懲處，並於8月29日正式全院公告。

雙和醫院表示，調查期間共進行7次訪談，對象包含申訴人、被申訴人及相關證人，均採個別約談方式辦理。這起事件目前已正式進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論或回應。（編輯：李淑華）1141229