雙和醫院傳狼醫！多名女醫師控「遭磨蹭、捏後頸」 院方回應了

台北市醫師職業工會今（29）日偕同多名雙和醫院前醫師召開記者會，女醫師出面指控院內發生性騷事件，控訴影像醫學部前部主管對多名女性同仁進行言語、肢體性騷擾，包括搓揉手部、磨蹭、按捏後頸等；在告知院方後，院方處理態度消極且僅輕懲對方，因此被迫離職。對此，雙和醫院今日強調絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇情事，且該事件在今年6月18日，醫院得知有疑似遭到肢體騷擾時便已啟動初步調查，並在8月28日卸除該主管職務，目前事件已正式進入司法程序。

雙和醫院內傳出高管對多名女下屬性騷事件。（圖／翻攝自Google地圖）

數名曾任職於雙和醫院的女醫師今日在台北市醫師職業工會的陪同下召開記者會，哽咽表示影像醫學部前部主任長期在與女下屬單獨相處時伸出「鹹豬手」，以「討論事情」、「關心」之名，搓揉其手部、按捏後頸等，更會以言語言語羞辱、計算「欠多少人情債」等方式進行職場霸凌，其中更有不顧下屬反對，強迫懷孕醫師值夜班等惡劣行為。此外，有另名醫師指證，該主管不顧當事人極力拒絕強行觸碰，導致該名醫師情緒崩潰，被迫離職。

受害醫師表示，在確定脫離該職位後才勇於提起申訴，卻只見作為醫學中心的雙和醫院，不僅未能第一時間隔離加害者保護受害人，申訴委員會也未善盡利益迴避職責，讓受害者擔心是否可能被秋後算帳。受害醫師續指，在至少3名醫師申訴後，院方僅對上述惡行對該名狼醫懲處「各記小過一次」，且在申訴後，今年7月中突改變公告處分，聲稱規範已改，不須公告該醫師的懲處結果，也因申訴人離職，而未通知懲處結果。

對此，雙和醫院發出聲明，對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，且已在6月18日獲悉有同仁疑似遭到主管肢體騷擾事情便已啟動初步調查和關懷機制，當日便和當事人確認事件經過，同時安排其辦公空間和申訴人不同區域，可完全避免接觸，指因該同仁後期個人職涯規劃，在7月間離職。

雙和醫院續指，醫院也依法通報新北市政府勞工局，並於6月25日召開性平會，成員包含兩名院內委員及一名經勞動部認證之工作場所性騷擾調查專業院外專家委員，正式啟動啟動調查程序。期間，另有兩名已離職之女性同仁，分別於今年7月28日及8月8日提出陳情，經評估後依規定併案處理。考量案件涉及範圍較廣，調查期限依法由原訂二個月展延為三個月，最終於今年8月25日召開結案討論會議。本案亦依規定通報校方，校方均依規定處理。

雙和醫院提到，調查期間共進行七次訪談，對象包含申訴人、被申訴人及相關證人，均採個別約談方式辦理，避免互相影響並確保調查公正性。經性別平等委員會114年8月25日決議，該案三位申訴人所提性騷擾申訴案均成立。該院於今年8月28日正式通知三位申訴人及被申訴人調查結果，並於同日召開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人之主管職務並依情節決定懲處結果，並於隔日即正式全院公告主管撤換事宜。

雙和醫院強調，該事件目前已正式進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論或回應。該院將持續檢討與強化內部管理制度及性別平等教育，致力營造安全、尊重與友善之職場環境，並將持續配合政府、檢調及司法單位相關工作。



◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

