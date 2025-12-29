雙和醫院女醫師爆遭主管性騷 院方：8月已懲處、卸除主管職務

〔記者黃政嘉／新北報導〕台北市醫師職業工會今天偕同前雙和醫院醫師召開記者會，女醫師指控，主管對多位女同仁言語與肢體性騷擾，包括搓揉手部、握手磨蹭、按捏後頸等不當身體接觸，且被害者忍痛離職提申訴後，院方處理卻拖延且輕懲，工會控訴院方處置失當，針對指控；雙和醫院回應，6月18日獲悉女醫師反映後，隨即展開調查，共3位被害者遇到同位主管肢體騷擾情事，今年8月已懲處該被申訴人，卸除主管職務。

雙和醫院今天發聲明稿回應，院方於今年6月18日獲悉有同仁疑似遇單位主管肢體騷擾情事，隨即啟動初步調查與關懷機制，當日與該同仁確認事件經過，提供必要支持與協助，同時安排其辦公空間與被申訴人不同區域，避免接觸，惟該同仁因個人職涯規劃於今年7月離職。

院方依法通報新北市勞工局，並於今年6月25日召開性別平等委員會，成立專案調查小組，成員包含2名院內委員及1名經勞動部認證之工作場所性騷擾調查專業院外專家委員，正式啟動啟動調查程序。期間，另有2名已離職之女性同仁，分別於今年7月28日及8月8日提出陳情，經評估後依規定併案處理。考量案件涉及範圍較廣，調查期限依法由原訂2個月展延為3個月，最終於今年8月25日召開結案討論會議，此案也依規定通報校方，校方均依規定處理。

雙和醫院指出，調查期間共進行7次訪談，包含申訴人、被申訴人及相關證人，都採個別約談，經性別平等委員會今年8月25日決議，此案3位申訴人所提性騷擾申訴案都成立，院方於今年8月28日正式通知3位申訴人及被申訴人調查結果，並於同日召開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人的主管職務，並依情節決定懲處結果，並於隔天公告全院主管撤換事宜。

院方表示，此案已正式進入司法程序，醫院將持續檢討與強化內部管理制度及性別平等教育，致力營造安全、尊重與友善之職場環境。

