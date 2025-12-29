雙和醫院爆名醫性騷！勞動部出手：防治不力最高重罰100萬

台北市醫師職業工會及多名受害醫師，指控雙和影像醫學部前部主任對多名女性同仁言語及肢體性騷擾，導致被害女醫崩潰離職，勞動部對此表示，已請新北市政府儘速查明。（本報資料照片）

台北市醫師職業工會及多名受害醫師，今日指控雙和影像醫學部前部主任對多名女性同仁言語及肢體性騷擾，導致被害女醫崩潰離職。勞動部表示，已請新北市政府儘速查明，若醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處30萬元。此外，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

勞動部說明，《性別平等工作法》明文規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，包括對性騷擾事件進行調查，調查決議應併附理由，以書面通知申訴人及被申訴人，並給予行為人適當懲戒或處理。對於申訴人，應該採行避免其受性騷擾情形再度發生措施，並提供（轉介）醫療、心理諮商或法律諮詢等必要協助。

勞動部指出，本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。受僱者如因遭受性騷擾或雇主違反性工法，欲向法院提出訴訟時，勞動部有補助地方政府提供法律扶助費用補助，可向地方政府申請。

勞動部表示，今日立即主動與新北市政府勞工局聯繫，了解多名當事人已主動向新北市政府申訴該醫院涉及性別歧視與未依法處理性騷擾，新北市政府已受理。本部已請新北市政府盡速查明，如該醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處30萬元。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

