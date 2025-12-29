雙和醫院爆性騷擾頻傳 最高可處100萬元

▲勞動部下午說明，《性別平等工作法》明文規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，如醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰；未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處30萬元。（圖／翻攝自雙和醫院臉書）

[NOWnews今日新聞] 台北市醫師職業工會今（29）日召開記者會，指控雙和醫院針對院內性騷事件處置失當。勞動部下午說明，《性別平等工作法》明文規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，如醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰；未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處30萬元。



台北市醫師職業工會今（29）日偕同雙和醫院醫師召開記者會，指控雙和醫院影像醫學部前部主任對多位女性同仁進行言語、肢體性騷擾，導致受害者忍痛離職，且申訴後院方的態度拖延、輕懲，當事人也完全無法得知調查內容。受害者直指，該名加害者曾在密閉辦公室長時間磨蹭手部，還說「妳的手比我的還溫暖」等話語。



雙和醫院聲明，對於任何涉及性別平等及職場性騷擾申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇情事。

勞動部表示，《性工法》規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，包括對性騷擾事件進行調查，調查決議應併附理由，以書面通知申訴人及被申訴人，並給予行為人適當懲戒或處理。

另外，對於申訴人，應該採行避免其受性騷擾情形再度發生之措施，並提供轉介醫療、心理諮商或法律諮詢等必要之協助。本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。



受僱者如因遭受性騷擾或雇主違反《性工法》，欲向法院提出訴訟時，勞動部有補助地方政府提供法律扶助費用補助，可向地方政府申請。



另外，勞動部已請新北市府查明，如醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處30萬元。

而勞動部今日立即主動與新北市政府勞工局聯繫，了解多名當事人已主動向新北市政府申訴該醫院涉及性別歧視與未依法處理性騷擾，新北市政府已受理。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



