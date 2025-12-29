雙和醫院爆性騷擾！多名醫師控主管「性騷擾」 僅記小過惹議

雙和醫院爆發主管性騷擾下屬事件，引起醫界震撼。多名女醫師指控影像醫學部前部主任不僅要求懷孕女同仁值夜班，還對她們進行言語及肢體性騷擾。雖然院方已認定性騷擾成立，但被批評處理不當，僅對加害者記小過且未主動通知受害者調查結果。受害女醫師在醫師職業工會召開的記者會上哽咽訴苦，而雙和醫院則回應事件已進入司法程序，並強調院方並無隱匿包庇，未來將強化性別平等教育。

雙和醫院女醫師控遭前主管性騷。（圖／TVBS）

多位女醫師勇敢站出來揭露雙和醫院影像醫學部前部主任的不當行為，指控從2022年至2024年間，懷孕女醫師被要求值夜班，使她們暴露在游離輻射風險中，後續更出現言語及肢體性騷擾。受害女醫師代表在記者會上表示，有同事曾在夜間被酒醉的前部主任闖入辦公室，被逼近到幾乎無處可逃；也有人在工作區域多次被撫摸、按捏頸部，即使多次拒絕仍無效。

受害女醫師於今年6月18日離職並提出申訴，院方在8月28日認定性騷擾成立。然而，受害者對處理結果感到不滿，受害女醫師代表哽咽表示，身為最高主管且是一系列事件的幕後主使者，加害者卻只被記小過，處分結果令人難以接受。

雙和醫院女醫師控遭前主管性騷。（圖／AI示意圖）

受害者進一步指出，雙和醫院過去對違規醫師都會全院公告，但今年7月中突然改變公告處分方式，甚至沒有主動通知受害者懲處和調查結果。台北市醫師職業工會理事長陳亮甫醫師批評院方回應荒謬，表示院方以受害者已離職為由不主動通知，只在被詢問時才願意提供資訊，這種態度令人無法接受。工會認為院方明顯違反性騷擾防治準則，調查內容也不願說明，處置失當。

目前，這名爭議男醫師雖已卸任主管職務，但仍在北醫大任教。北醫大已要求他暫時不安排指導學生。主管機關新北衛生局正在確認事件詳情。雙和醫院則回應，強調院方針對性騷擾案件即時處理，絕無消極作為或隱匿包庇。院方表示，因性別平等工作法及相關規定，無法對外公開個案細節，但懲處結果出爐後已全院公告主管撤換。醫院承諾未來將強化內部管理及性別平等教育，避免類似事件再次發生。

