雙和醫院爆性騷！受害醫控遭主管「磨蹭」

[NOWnews今日新聞] 白色巨塔再傳性騷風暴！台北市醫師職業工會今（29）日偕同雙和醫院醫師召開記者會，指控雙和醫院影像醫學部前部主任對多位女性同仁進行言語、肢體性騷擾，導致受害者忍痛離職，且申訴後院方的態度拖延、輕懲，當事人也完全無法得知調查內容。受害者直指，該名加害者曾在密閉辦公室長時間摩蹭手部，還說「妳的手比我的還溫暖」等話語。

台北市醫師職業工會偕同雙和醫院2位醫師今日召開記者會，指控雙和醫院對於院內性騷擾的事件處理失當，作為醫學中心理應以最高標準看待職業安全與性別平等，但院方未能在第一時間即時隔離加害者以保護受害人，申訴委員會也未善盡利益迴避的職責。

受害醫師今日出面控訴，雙和醫院影像醫學部前部主任曾多次與女員工單獨相處時，以「討論事情」、「關心」之名，做出明顯超越正常工作界線的肢體接觸，有人在密閉辦公室裡被強行摸手、長時間磨蹭手部，還被說「妳的手比我的還溫暖」等話語。還有人在工作區域多次被撫摸、按捏頸部，拒絕也無效。

北市醫師工會控：性騷案院方處置失當！中央、地方權責分工過於零散

受害醫師表示，要被迫離開熱愛的醫療崗位，在確定脫離魔掌後，才敢回頭爭取正義，好不容易鼓起勇氣申訴，但這位最高主管仍只被記了小過；而醫院過去對違規醫師會全院公告，但申訴後，今年7月中突然改掉公告處分，聲稱規範已改，不須公告。懲處結果也因為申訴人離職而不予通知。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，當事人完全無法得知醫院調查內容、院方也沒有公告懲處細節，沒有針對該具有教職的主管校方通報。他表示，雙和醫院在至少三名醫師申訴後確實進行懲處，但對於惡行僅「各記小過一次」，且沒有主動將懲處結果通知提出申訴的被害者。工會控訴院方處置失當，要求還給女性醫療人員安全的職場環境。

新北市議員黃淑君表示，目前中央及地方權責分工過於零散，以此案來說中央有衛福部、勞動部、教育部，而在新北市政府則有衛生局、勞工局、社會局等單位，看起來每個單位都有責任，卻不知道誰該負責處理，橫向聯繫不夠，導致性平相關法令應該保護當事者，卻變相的保護加害者，成為受害者的另類加害人。

