雙和醫院爆權勢性騷！勞動部要求新北市府速查：未落實補救最高罰百萬

針對台北市醫師職業工會今（12/29）日召開「白色巨塔再蒙性騷疑雲 性平職場何時可撥雲見日」記者會，多名曾任職雙和醫院的女性醫師，控訴影像醫學部前主任長期涉及權勢性騷擾、性別歧視，甚至無視法律要求懷孕女醫師值夜班。勞動部回應，雇主若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可裁罰100萬元，並已請新北市政府勞工局盡速查明。

多名曾任職雙和醫院的女性醫師在記者會上指控，加害者不顧下屬反對，強迫懷孕醫師值夜班，讓其承擔暴露游離輻射的風險，並以言語羞辱等方式，進行赤裸裸的性別歧視與職場霸凌，甚至長期對女性下屬伸出「鹹豬手」，並有多名受害人在性騷擾案調查期間即被迫離職，對權力不對等下的申訴管道深感恐懼。

勞動部表示，性別平等工作法明文規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，包括對性騷擾事件進行調查，調查決議應併附理由，以書面通知申訴人及被申訴人，並給予行為人適當懲戒或處理。

勞動部強調，對於申訴人，應該採行避免其受性騷擾情形再度發生的措施，並提供（轉介）醫療、心理諮商或法律諮詢等必要協助。本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

另外，受僱者如因遭受性騷擾或雇主違反性工法，欲向法院提出訴訟時，勞動部有補助地方政府提供法律扶助費用補助，可向地方政府申請。

勞動部指出，今日立即主動與新北市政府勞工局聯繫，了解多名當事人已主動向新北市政府申訴該醫院涉及性別歧視與未依法處理性騷擾，新北市政府已受理，並請新北市政府盡速查明，如該醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處新台幣30萬元。

