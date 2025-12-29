雙和醫院爆權勢性騷！搓揉女醫手、捏頸 工會轟輕放

台北市醫師職業工會、雙和醫院多名女醫師今日（29）召開記者會，控訴雙和醫院影像醫學部前部主任，對多名女性同仁言語及肢體性騷擾。（李念庭攝）

雙和醫院爆醫師權勢性騷！台北市醫師職業工會及多名受害醫師，指控雙和影像醫學部前部主任，對多名女性同仁言語及肢體性騷擾，在隱蔽處強行磨蹭搓揉手部、按捏頸部等，導致被害女醫崩潰離職，工會控訴院方態度消極、處置失當，要求還給女性醫療人員安全職場環境。

台北市醫師職業工會、受害醫師今日（29）召開記者會，代表發言女醫師指出，前主管不顧下屬反對，強迫懷孕醫師值夜班，承擔暴露游離輻射風險，甚而以言語羞辱等方式，進行性別歧視與職場霸凌，更長期對女性下屬伸出「鹹豬手」。

廣告 廣告

台北市醫師職業工會、雙和醫院多名女醫師今日（29）召開記者會，控訴雙和醫院影像醫學部前部主任，對多名女性同仁言語及肢體性騷擾。（李念庭攝）

女醫師指出，有醫師在流產手術的恢復室中，該前主管探視，卻趁意識未清乘機用雙手包覆、搓揉其手部；還曾在辦公室內強行握手、磨蹭，說出「你的手比我熱」等言語；還有醫師指證，該主管在院內隱蔽處強行搓揉其手部、按捏後頸。

女醫師表示，前主管涉多起性騷行徑，受害者多畏懼其權勢，敢怒不敢言，最終情緒崩潰被迫離職。3名醫師鼓起勇氣申訴，但前主管只被記小過、院方對違規醫師並未全院公告，且未主動將「懲處結果」通知申訴人。受害人發現輕懲、提出申覆後，醫院始終拒絕提供懲處理由和調查內容；發函衛福部，衛福部也只回覆「深表遺憾」。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，雙和醫院作為醫學中心，未能第一時間即時隔離加害者、保護受害人，申訴委員會也未善盡利益迴避職責，讓受害者擔心被秋後算帳，針對懲處結果也難以認同。

陳亮甫指出，該前主管同時在臺北醫學大學任職，但不只當事人無法得知調查內容，院方沒有公告懲處細節，也沒有針對教職主管校方通報；當事人遭認定性騷擾，但至今未向受害者誠心道歉，該前主管擔任放射醫學會要職，掌握資源與權力，擔憂其權勢恐令更多年輕醫師受害。

新北市議員黃淑君認為，目前中央、地方權責分工過於零散，此案主管機關包括衛福部、勞動部、教育部，新北衛生局、勞工局、社會局等，每個單位都有責任，卻不知道誰該負責，橫向聯繫不夠。性平相關法令應該保護當事者，卻變相保護加害者。

雙和醫院說明，院方對任何涉及性別平等、職場性騷擾申訴，均秉持零容忍原則，且依相關法令及院內規範即時處理，絕無消極作為、隱匿或包庇情事，基於性別工作平等工作法及相關規定，兼顧當事人隱私保護及程序正義，故未對外公開個案細節。

雙和醫院澄清，在今年6月獲悉有同仁疑遭肢體騷擾，隨即啟動初步調查與關懷機制，也安排辦公室在不同區域，避免接觸，該同仁在7月離職；並在6月25日召開性平委員會、成立專案調查小組，啟動調查程序，另有2名已離職女同仁在7、8月提出陳情，併案處理後最終在8月25日召開結案討論會議，也通報院方，院方均依規定處理。

雙和醫院表示，調查期間共進行7次訪談，針對申訴人、被申訴人、相關證人個別約談，最終決議行騷擾申訴案均成立，也在8月28日正式通知申訴人、被申訴人調查結果，次日正式全院公告主管撤換事宜。本事件目前已正式進入司法程序，院方將持續配合政府、檢調、司法單位相關工作。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

更多中時新聞網報導

陸客不來 故宮參觀人數大跌

史柯西斯悼羅伯雷納：想像他還在

蔡依林進駐大巨蛋平安夜拚彩排