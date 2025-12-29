雙和醫院爆權勢性騷 輕懲惹議

台北市醫師職業工會及雙和醫院多名受害醫師，29日舉行記者會，指控影像醫學部前部主任性騷擾女下屬，院方卻態度消極、處置失當。（李念庭攝）

又爆狼醫！衛福部雙和醫院多名受害女醫師指控該院影像醫學部前主任，對多名女同事言語及肢體性騷擾，導致被害人崩潰離職，院方卻態度消極。雙和醫院回應，院方對性別平等、職場性騷擾申訴均持零容忍原則，依法即時處理，絕無隱匿或包庇。

受害女醫師指稱，前主管不僅強迫懷孕醫師值夜班，更長期對女下屬伸出鹹豬手，曾探視一名在流產手術恢復室的醫師，卻趁其意識未清用雙手包覆、搓揉其手部；還曾在辦公室內強行握手、磨蹭，說出「你的手比我熱」等言語；另有醫師指證，該主管在院內隱蔽處強行搓揉其手部、按捏後頸。

女醫師說，前主管涉多起性騷行徑，但受害者多畏懼其權勢，敢怒不敢言，最終情緒崩潰被迫離職。3名醫師鼓起勇氣申訴，但對方只被記小過，院方對違規醫師並未全院公告，且未主動將懲處結果通知申訴人。受害人發現輕懲、提出申覆後，醫院始終拒絕提供懲處理由和調查內容。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫說，雙和醫院未能第一時間即時隔離加害者、保護受害人，申訴委員會也未善盡利益迴避職責，讓受害者擔心被秋後算帳。院方對該案懲處結果隱而不宣，加害人目前仍擔任所屬醫學會要職，掌握學術資源與權力，擔憂其權勢恐令更多年輕醫師受害。

雙和醫院澄清，今年6月獲悉同仁疑遭肢體騷擾，隨即啟動初步調查與關懷機制，6月25日召開性平委員會及成立專案調查小組，另有2名已離職女同仁提出陳情，併案處理後，最終在8月25日決議騷擾申訴案均成立，並正式通知申訴人、被申訴人調查結果，隔天正式全院公告主管撤換事宜。

本事件目前已經進入司法程序，院方將持續配合調查。基於相關規定，為兼顧當事人隱私保護及程序正義，未對外公開個案細節。