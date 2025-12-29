雙和醫院爆狼醫性騷》受害女醫師出面指控 受害者不只一人 工會提3訴求

台北市醫師職業工會29日偕同多位前雙和醫院醫師召開記者會，揭露院內涉及權勢性騷擾、懷孕歧視與職場霸凌事件，呼籲主管機關介入徹查醫療體系性平機制。（圖片來源／台北市醫師職業工會提供）

被視為高度專業、理應最重視倫理與人權的醫療體系，再度傳出性騷擾與懷孕歧視爭議。

台北市醫師職業工會29日上午召開記者會，揭露雙和醫院院內影像醫學部在過去3-4年間，接連發生多起涉及權勢性騷擾、違反母性保護、職場霸凌的事件。一名女醫師指出，提出申訴後不僅未獲即時保護，加害者更僅遭輕懲，最終反而是受害者被迫離開職場。

工會直言，這不只是單一個案，而是醫療體系長期存在的權力失衡與性平機制失靈的縮影。

懷孕歧視與霸凌為開端，權勢性騷擾成為日常

出面發言的受害女醫師指出，影像醫學部前任主管在任期間，長期無視法律對孕婦的明文保護，強迫懷孕醫師值夜班，甚至安排可能暴露於游離輻射風險的工作內容。當醫師基於胎兒安全提出異議時，換來的不是依法調整，而是言語羞辱、情緒施壓，甚至被要求「記下欠了多少人情債」。

在高壓的權力結構下，性別歧視與職場霸凌逐漸演變為更具侵害性的權勢性騷擾。也有女醫師指控，該主管多次在單獨相處時，以「關心」、「討論公事」為由，做出明顯逾越職場界線的肢體接觸。

曾有醫師在流產手術的恢復室中，遭該前主管假意探視卻趁其意識未清，乘機並用雙手包覆、搓揉其手部，並曾以「討論職場霸凌案情」為由，於辦公室內強行握手、磨蹭，甚至說出「妳的手比我的熱」等令人顫惶的言語 。

另外也有醫師指證，該主管於院內隱蔽處強行搓揉其手部、按捏後頸，這些不當身體接觸縱使當事人極力拒絕卻仍無效，甚至導致醫師情緒崩潰，不得不離職。上述性騷行徑不勝枚舉，但即便如此受害者多半畏懼其權勢，因而敢怒不敢言。

這些行為對當事人造成嚴重心理衝擊，有人因此情緒崩潰、罹患身心症狀，最終只能選擇離職。

受害女醫師親自出面說明，指出申訴後未獲即時隔離與保護，加害者僅遭輕懲，最終反而是受害者被迫離開職場，質疑制度嚴重失靈。（圖片來源／台北市醫師職業工會提供）

為何不當下申訴？權力結構讓沉默成為唯一選項

「很多人問，為什麼當下不說？」受害女醫師坦言，當加害者正是掌握考績、排班、薪資與升遷的最高主管，而院方又沒有任何實質隔離與保護機制時，申訴意味著將自己暴露在更高風險之中。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，院內雖有性騷擾防治規範，但實務上申訴管道不透明，相關資訊難以取得。「雙和醫院作為醫學中心，理應以最高標準看待職業安全與性別平等。然而，醫院不僅未能第一時間即時隔離加害者以保護受害人，申訴委員會也沒有善盡利益迴避的職責，讓受害者提心吊膽是否可能被秋後算帳。」

他進一步指出，雙和醫院在至少3名醫師申訴後確實進行懲處，但對上述惡行卻僅「各記小過一次」，且此主管行徑理應比照過往院內類似案例進行全院公告，院方對該案之懲處結果卻隱而不宣，甚至沒有主動將懲處結果通知提出申訴的被害者。

受害女醫師表示，對此懲罰程度難以苟同，「當事人完全無法得知調查內容，院方沒有公告懲處細節，也沒有針對該具有教職的主管校方通報，當事人雖遭認定性騷擾，但至今從未向受害者誠心道歉，其目前仍擔任其所屬醫學會要職，掌握學術資源與權力，令人擔憂其權勢恐令更多年輕醫師受害。」

她也質疑，醫院在今年7月中旬悄然更改公告規定，但同年8月仍對其他醫師涉及偷查個資與騷擾案件全院公告，卻對多起性騷案採取不公開、不說明的處理方式，形同「量身打造」的包庇。

「懲戒的意義，難道不是為了警惕與預防？」醫師痛批，這種不通知受害者、不公告全院的「密室懲處」，除了保護加害者顏面與高層形象，對職場安全毫無實質效果。

醫師工會與受害者提出三大訴求，包括保障在職申訴、落實實質懲戒與公開透明，強調「沒有透明，就沒有安全」。（圖片來源／台北市醫師職業工會提供）

加害者仍握權力，受害者卻失去職涯

在這樣的環境下，受害者往往被迫面臨殘酷抉擇：要保住工作，就得繼續忍耐；要爭取正義，就必須先離開職場。多位醫師表示，她們是在確定脫離加害者權勢範圍後，才敢回頭提出申訴，而這等同於被迫犧牲多年投入的醫療職涯。

令受害者更加憤怒的是，該名已被認定性騷擾成立的前主管，至今未向任何受害者道歉，仍在醫院體系與學術圈中擔任要職，不僅是相關醫學會的重要理事，也在台北醫學大學保有教職，持續掌握學術資源與人事影響力。

相對之下，受害者不僅失去原有工作，還承受被抹黑的二度傷害。她們指出，加害者私下宣稱自己是被冤枉，甚至指控受害者為了金錢或因精神狀況不佳才離職，對其名譽造成長期影響。

工會籲主管機關介入：沒有通報，就沒有真相

醫師工會指出，儘管近期建置「狼醫平台」，但若醫院未主動通報，衛生局也未依《醫師法》第25條移付懲戒，社會大眾根本無從得知違反性平規定的醫師是否仍在執業。

多位受害醫師表示，事發後曾向衛福部等主管機關陳情，卻多僅得到制式回覆與「深表遺憾」，實質監督與裁罰付之闕如，讓她們感到極度失望。

對此，雙和醫院表示，於114年6月18日接獲同仁反映疑似遭單位主管肢體騷擾後，即依規定啟動調查與關懷機制，當日確認事件經過並提供必要支持，並安排當事人與被申訴人分開辦公，以避免接觸。該名同仁其後因個人生涯規劃，於7月離職。

院方指出，事件已依法通報新北市政府勞工局，並於6月25日召開性別平等委員會成立專案調查小組。調查期間，另有2名已離職女性同仁提出陳情，經評估後併案處理，並依規定通報校方。

雙和醫院說明，專案小組共進行七次訪談，分別約談申訴人、被申訴人及相關證人。性平會於8月25日決議三件性騷擾申訴均成立，院方於8月28日通知調查結果，同日決議解除被申訴人主管職務並予以懲處，並完成全院公告。院方強調，案件已進入司法程序，將持續強化性平機制。

受害女醫、工會提「3大訴求」讓性平不再只是口號

受害女醫師與工會提出3項具體訴求：

1、徹底檢討性平機制，保障工作權：要求衛福部與勞動部介入調查，建立讓受害者可在職申訴、並獲得即時隔離與保護的制度，不再以「離職」作為申訴的隱形門檻。 2、實質懲戒、公開透明：醫院應重新檢視懲處比例，公開懲處結果，落實警惕效果。沒有透明，就沒有安全。 3、落實零容忍，防止制度性失靈：呼籲全面盤點醫療體系性平制度，對不作為或包庇的機構嚴懲並公告，避免性平淪為評鑑與口號。

「我們站出來，不只是為了自己。」受害女醫師強調，希望下一個懷孕的、剛進體系的年輕醫師，不必在恐懼與屈辱中犧牲職涯。

白色巨塔是否能真正成為安全、尊嚴與專業並存的場域，仍有待制度給出答案。

(原始連結)





