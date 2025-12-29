雙和醫院爆狼醫性騷！女醫師淚控院方「態度拖延、輕懲」 勞動部要求新北市府速查：最高罰100萬元

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台北市醫師職業工會今（29）日偕同多名雙和醫院前醫師召開記者會，指控雙和影像醫學部前部主任長期涉嫌對多名女性同仁言語羞辱、肢體騷擾，導致受害者離職，且事後醫院高層態度拖延、輕放加害人，院方則強調「相關處置均依規定辦理，絕無包庇隱匿情事、消極處理」。對此，勞動部表示，已請新北市政府儘速查明，若醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處30萬元；在接獲接獲員工申訴職場性騷事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

雙和醫院爆出性騷擾事件，勞動部表示，已請新北市政府儘速查明，若院方未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處新台幣100萬元罰鍰。（圖／翻攝Google Map）

雙和醫院今爆出性騷擾事件，被害醫師在台北市醫師職業工會陪同下現身指控，雙和醫院影像醫學部前部主任不僅對多位女下屬進行言語羞辱、性別歧視，還長期趁與女下屬單獨相處時伸出「鹹豬手」，並有強迫懷孕醫師值夜班等情形，造成受害者身心受創離職，且申訴後院方處理態度拖延、輕懲，讓當事人難以接受；院方則回應「對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則」，強調在接獲相關情事後，已啟動初步調查和關懷機制，目前此案已正式進入司法程序，院方承諾持續配合政府、檢調及司法單位相關工，也會檢討與強化內部管理制度及性別平等教育。

對此，勞動部表示，據《性別平等工作法》規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，包括對性騷擾事件進行調查，調查決議應併附理由，以書面通知申訴人及被申訴人，並給予行為人適當懲戒或處理，勞動部表示，本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處新台幣100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。

勞動部強調，已主動與新北市政府勞工局聯繫，了解多名當事人已主動向新北市政府申訴該醫院涉及性別歧視與未依法處理性騷擾，新北市政府已受理，後續將請新北市政府盡速查明，若雙和醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處新台幣30萬元。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

