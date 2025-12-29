雙和醫院爆狼醫！院方：全院公告撤除主管職

▲台北市醫師職業工會召開記者會，指控雙和醫院針對院內性騷事件處置失當。而雙和醫院則發布聲明，強調絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇情事。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市醫師職業工會今（29）日召開記者會，指控雙和醫院針對院內性騷事件處置失當。而雙和醫院則發布聲明，強調絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇情事，案件已正式進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論或回應。

針對性騷案件，雙和醫院聲明，對於任何涉及性別平等及職場性騷擾申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇之情事。

基於《性別平等工作法》及相關規定，須兼顧當事人隱私保護與程序正義，故未對外公開個案細節，特此說明。今年6月18日獲悉有同仁疑似遇單位主管肢體騷擾情事，隨即依規定啟動初步調查與關懷機制。

雙和醫院表示，當日即與該同仁確認事件經過，並提供必要支持與協助，同時安排其辦公空間與被申訴人不同區域，可完全避免接觸。該同仁後來因個人職涯規劃，已於114年7月離職。

雙和醫院說明，院方依法通報新北市政府勞工局，並於114年6月25日召開性別平等委員會，成立專案調查小組，成員包含2名院內委員及1名經勞動部認證工作場所性騷擾調查專業院外專家委員，正式啟動啟動調查程序。

雙和醫院提到，期間另有2名已離職的女性同仁，分別於114年7月28日及8月8日提出陳情，經評估後依規定併案處理。考量案件涉及範圍較廣，調查期限依法最終於今年8月25日召開結案討論會議。

3申訴人性騷案均成立 雙和醫院：懲處結果有正式公告全院

案件依規定通報校方，校方均依規定處理。院方指出，經性別平等委員會114年8月25日決議，3位申訴人所提性騷擾申訴案均成立。院方於今年8月28日正式通知3位申訴人及被申訴人調查結果，並於同日召開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人的主管職務並依情節決定懲處結果，並於隔日即正式全院公告主管撤換事宜。



院方強調，事件目前已正式進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論或回應。也將持續檢討與強化內部管理制度及性別平等教育，致力營造安全、尊重與友善之職場環境，並將持續配合政府、檢調及司法單位相關工作。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



