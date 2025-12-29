雙和醫院爆職場性騷擾！多名女醫師身心受創離職 男主管「磨蹭」：妳的比我熱

即時中心／林韋慈報導

台北市醫師職業工會今（29）日召開記者會，聯合多名前雙和醫院醫師，控訴雙和醫院未妥善處理院內多起性騷擾事件，批評院方長期消極處理、輕懲包庇，導致多名女性醫師身心受創、被迫離職。工會強調，這並非單一個案，而是醫療體系權力失衡與性平制度失靈的縮影，要求院方與主管機關正視問題，還給女性醫療人員安全工作環境。

受害女醫師指出，性騷事件並非突發，而是從懷孕歧視、職場霸凌一路演變而來。前主管無視母性保護原則，強迫懷孕醫師值夜班、暴露於游離輻射風險中，並以言語羞辱、計算「欠人情債」等方式施壓，長期進行性別歧視與權勢霸凌，最終更出現多起肢體性騷擾行為。

受害者控訴，其中一名醫師在流產手術後於恢復室休息時，該主管假意探視，卻趁其意識未清，用雙手包覆、搓揉其手部；也曾以「討論職場霸凌案情」為由，在辦公室內強行握手、磨蹭，並說出「妳的手比我的熱」等不當言語。另有醫師指證，曾在院內隱蔽處遭強行搓揉手部、按捏後頸，即便明確拒絕，也無法制止，最終情緒崩潰選擇離職。

多名受害者表示，由於加害者身居高位，掌握人事與學術資源，多數人敢怒不敢言，直到忍無可忍才提出性騷擾申訴。然而，申訴過程本身卻成為另一場折磨。女醫師痛批，雙和醫院身為醫學中心，理應以最高標準保障職場安全與性別平等，但院方未第一時間隔離加害者，申訴委員會亦未落實利益迴避，讓受害者承受被秋後算帳的壓力。

據了解，至少3名醫師完成申訴並成立，但院方僅對該主管「各記小過1次」，未比照過往案例全院公告，也未主動通知被害人懲處結果。受害醫師提出申覆仍無法改變結果，院方也拒絕說明調查內容與懲處依據。更令人不滿的是，加害主管至今未向受害者正式道歉，仍擔任所屬醫學會要職，掌握學術與資源分配權力，外界憂心恐有更多年輕醫師成為潛在受害者。醫師工會呼籲，雙和醫院應正式檢討並改善性騷懲戒機制，主管機關應嚴查。工會指出，若醫院未主動通報、衛生局未依《醫師法》第25條移付懲戒，社會大眾仍無法得知違規紀錄。

雙和醫院稍早發出聲明回應，強調對職場性騷擾採零容忍，並指出今年6月接獲申訴後即啟動調查與關懷，依法通報並成立專案小組，調查期間訪談7次，併案處理3名申訴人。性平會認定申訴成立，已撤換被申訴主管職並懲處，全案已進入司法程序。

