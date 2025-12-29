雙和醫院爆醫界 MeToo！前主管趁女醫流產手術後摸手磨蹭 申訴僅記小過

女醫流產後控遭主管趁虛性騷，工會控雙和醫院輕懲包庇，導致集體受害且多人受創離職。(圖為雙和醫院示意) 圖：翻攝衛福部雙和醫院官網

[Newtalk新聞] 一名女醫師在流產手術後，身體虛弱地躺在恢復室休息，沒想到竟等來惡夢般的「探視」。台北市醫師職業工會今(29)日召開記者會，揭發雙和醫院爆發多名女醫師集體受害的性騷案。工會控訴院方處理態度消極，讓加害者僅受輕懲甚至獲得包庇，讓被害人受創離職。

現場受害人透露，這並非突發的偶發事件，而是長期的權勢欺壓與歧視。這名任職於院內的主管被指無視懷孕員工的權利，不但逼迫孕婦輪值大夜班，使其處於游離輻射的風險之下，更動輒以羞辱性字眼或計算「人情債」等說詞施壓。這種從職場霸凌開始的惡劣行徑，最終竟演變成一系列變本加厲的肢體侵犯。

有被害人控訴，當初因為流產正在休息室待恢復，該主管竟藉探視之名，趁其意識還沒恢復時雙手包覆並來回搓揉。此外，對方還曾假借處理霸凌案的機會，在辦公室內強握被害人的手反覆磨蹭，甚至調戲對方手溫較熱，讓人感到極度噁心。另有醫師作證，曾在醫院偏僻角落被強行捏頸與揉手，就算當場拒絕也沒用，被害人最後受不了打擊，只能心碎遞出辭呈。

礙於這名加害者在院內身分尊貴，掌握重要的升遷與研究資源，許多人第一時間只能吞聲忍氣。好不容易鼓起勇氣檢舉，卻是另一場苦難的開始。受害醫師不滿地指出，身為指標性的醫學中心，本該最重視醫護安全，但院方不僅沒有將雙方暫時隔離，內部的申訴機制更被質疑沒做到利益迴避，讓提起申訴的女性醫護深怕被秋後算帳，承受龐大心理壓力。

儘管最終有3件申訴案確定成立，但院方的懲處卻被認為是「雷聲大雨點小」，僅分別給予1次小過的處分。這與過去相關案例會公開通報的慣例完全不同，甚至連懲處細節都沒有主動告知受害人。即使當事人提出申覆，院方依然維持原樣，不願交代判斷準則。更諷刺的是，這名主管不但沒道歉，目前仍身兼醫學會重要職務，掌握關鍵權力，外界擔憂還會有其他年輕醫生成為下一個目標。

醫師工會直言，整起事件暴露出醫療圈長期漠視女醫師的人身安全，以及權力過度集中所導致的結構弊病。即便向政府部門反映多次，得到的往往只是公文式的例行回應，看不見真正的監督作為。工會更質疑，雖然政府建立了預警機制，但如果醫院不通報，而衛生局不依照《醫師法》第25條將人送交懲戒，這些具有不良紀錄的醫師依然能躲在暗處。

出席記者會的醫師與代表共同提出呼籲，要求雙和醫院徹底翻修內部的性平申訴機制，並針對造成的損害提供實質補償，實現真正的正義。同時，工會也對衛福部與勞動部喊話，希望政府能針對所有醫療單位的性平現況進行大規模普查，一旦發現有醫院蓄意壓下醜聞或處置失靈，應公開名單並祭出重罰，別讓白色巨塔的尊嚴被性騷陰霾給掩蓋。

針對外界指控，雙和醫院則發布書面說明，重申院方對職場性騷案採取高標準防範。院方解釋在今年6月收到檢舉後，就立刻安排關懷機制並依法向上通報。調查過程中一共進行過7次正式談話，並將3位申訴人的案件整合處理。目前性平會已判定案件成立，除了將該位主管撤除職務並予以懲處外，相關案件也已經正式進入司法偵辦階段。

