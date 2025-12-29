雙和醫院爆「狼醫主管」涉多起性騷 被害女醫控院方態度消極 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內又有醫院涉入性騷風暴！台北市醫師職業工會今（29）日偕同數位前雙和醫院醫師召開記者會，指控院內發生多起性騷事件，影像醫學部前部主管對多位女性同仁進行言語與肢體性騷擾，但院方態度消極，被迫離職。對此，雙和醫院回應，院方對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇情事。

記者會上女醫師出面指控，前任主管不顧下屬反對，不只強迫懷孕醫師值夜班，更長期對女性下屬伸出「鹹豬手」，曾以「討論職場霸凌案情」為由，於辦公室內強行握手、磨蹭，甚至說出「妳的手比我的熱」等言語；亦曾有醫師指證，該主管於院內隱蔽處強行搓揉其手部、按捏後頸，這些不當身體接觸縱使當事人極力拒絕卻仍無效，導致醫師情緒崩潰，不得不離職。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，雙和醫院作為醫學中心，理應以最高標準看待職業安全與性別平等。然而，醫院不僅未能第一時間即時隔離加害者以保護受害人，申訴委員會也沒有善盡利益迴避的職責，讓受害者提心吊膽是否可能被秋後算帳。

陳亮甫說，雙和醫院在至少三名醫師申訴後，確實進行懲處，但對上述惡行卻僅「各記小過一次」，且此主管行徑理應比照過往院內類似案例進行全院公告，但院方對該案懲處結果卻隱而不宣，甚至沒有主動將懲處結果通知提出申訴的被害者。而加害人目前仍擔任其所屬醫學會要職，掌握學術資源與權力，令人擔憂其權勢恐令更多年輕醫師受害。

雙和醫院隨後公開聲明回應，強調於114年6月18日獲悉有同仁疑似遇單位主管肢體騷擾情事，隨即依規定啟動初步調查與關懷機制，當日即與該同仁確認事件經過，並提供必要之支持與協助，同時安排其辦公空間與被申訴人不同區域，可完全避免接觸。只是該同仁其後因個人職涯規劃，已於114年7月離職。

雙和醫院說，院方依法通報新北市政府勞工局，並於114年6月25日召開性別平等委員會，成立專案調查小組，期間另有兩名已離職女性同仁，分別於114年7月28日及8月8日提出陳情，經評估後依規定併案處理。本案亦依規定通報校方，校方均依規定處理。

雙和醫院表示，調查期間共進行七次訪談，對象包含申訴人、被申訴人及相關證人，均採個別約談方式辦理，避免互相影響並確保調查公正性。經性別平等委員會114年8月25日決議，本案三位申訴人所提性騷擾申訴案均成立，院方亦於114年8月28日正式通知三位申訴人及被申訴人調查結果，並於同日召開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人之主管職務並依情節決定懲處結果，並於隔日即正式全院公告主管撤換事宜。

雙和醫院說，本事件目前已正式進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論或回應。院方將持續檢討與強化內部管理制度及性別平等教育，致力營造安全、尊重與友善之職場環境，並將持續配合政府、檢調及司法單位相關工作。

