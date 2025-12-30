雙和醫院男主管「搓揉手部、按捏後頸」性騷3女醫 院方回應了

雙和醫院爆性騷事件。（圖／擷取自Google Maps）

台北市醫師職業工會昨天（29日）偕同多名前雙和醫院醫師召開記者會，有女性醫師控訴，前主管曾強迫懷孕醫師值夜班，還長期對女下屬性騷擾，做出搓揉手部、磨蹭、按捏後頸等舉動，至少3人申訴後，院方卻拖延並輕懲，受害醫師只能被迫離職。對此，院方澄清絕無消極作為、包庇隱匿，已解除涉案人主管職務。據悉，涉案男子目前停診中。

據了解，一名女醫師指控，前主管強迫懷孕醫師值夜班，承擔暴露游離輻射風險，甚至進行言語羞辱、計算「欠多少人情債」等方式施壓，長期性別歧視與職場霸凌。不僅如此，其中一名醫師在流產手術恢復室中，被該主管乘機用雙手包覆、搓揉其手部，還曾以「討論職場霸凌案情」為由，於辦公室內強行握手、磨蹭，還說出「妳的手比我的熱」等話。

另有醫師表示，該主管曾在院內隱蔽處強行搓揉其手部、按捏後頸，即使她當下極力拒絕，對方仍不收手，最終情緒崩潰選擇離職。受害女醫師也指出，雖然至少有3名醫師申訴並成立，院方只對該主管「各記小過1次」，未比照過往院內類似案例進行全院公告，也沒有主動將懲處結果通知被害者，醫院也拒絕提供懲處的理由和調查內容。

受害者痛批，醫院未能第一時間隔離加害者以保護被害人，申訴委員會也沒有盡到利益迴避職責，讓受害人擔心可能會被秋後算帳。

對此，雙和醫院回應，院方在今年6月18日接獲有同仁疑似遇單位主管肢體騷擾，隨即依規定啟動初步調查與關懷機制，當日即與該同仁確認事件經過，並提供支持與協助，同時安排其辦公空間與被申訴人不同區域，可完全避免接觸，但該同仁隨後因個人職涯規劃，已在7月離職。

雙和醫院說明，依法通報新北市勞工局，並於今年6月25日召開性別平等委員會，成立專案調查小組，成員包含2名院內委員及1名經勞動部認證的院外專家委員，並啟動調查，但期間另有2名已離職女性同仁，分別於今年7月28日、8月8日提出陳情，經評估後依規定併案處理。

雙和醫院提到，考量案件涉及範圍較廣，調查期限依法由原訂2個月展延為3個月，最終於8月25日召開結案討論；調查期間共進行7次訪談，對象包含申訴人、被申訴人及相關證人，均採個別約談方式辦理，避免互相影響。

雙和醫院說，經性別平等委員會8月25日決議，本案3名申訴人所提性騷擾申訴案均成立，並於8月28日正式通知3名申訴人與被申訴人調查結果，同日也召開人力資源規劃暨評議委員會，決議即刻卸除被申訴人主管職務，隔日便正式全院公告主管撤換事宜。

雙和醫院強調，該案目前已進入司法程序，基於尊重司法及避免影響後續審理，院方不便就個案內容進行任何評論或回覆，將持續檢討、強化內部管理制度及性別平等教育，並配合政府、檢調及司法單位相關工作。

《CTWANT》關心您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

