雙和靜思堂圍爐 團圓滋味心靈充電

農曆春節前夕，慈濟雙和聯絡處舉辦冬令發放暨圍爐活動，席開43桌邀請照顧戶齊聚靜思堂，提前圍爐。對許多人而言，這不只是一場歲末活動，更是一年中最溫暖的時刻，更是心靈充電的能量。

「楷修 歡迎回家圍爐。」

高規格款待，還有物資卡，當新年禮。歲末圍爐，人醫會團隊也來助緣，守護慈濟照顧戶的健康。

「盡量找出時間去運動。」

王楷修發生車禍後，經常頭痛，第一次受邀參與歲末圍爐，備受關懷。

慈濟居家關懷戶 王楷修：「我回來的感覺是，我好像有家 家人了的感覺，慈濟一路這樣帶領著我陪伴著我走過來，改變了我很多的個性，變成讓我變得比較比，較大方 比較活潑 可以跟人家互動了。」

現場舞龍舞獅賀新年，年節氣氛滿滿，還有比照飯店規格的上菜秀。

慈濟志工 林春金：「案家願意來參加我們的圍爐，就是訪視團隊，對他們那個愛的存款是夠的，菜餚是適合我們案家可以享用的，然後今天案家也是吃得很開心，我一桌一桌去問他們吃得開不開心，他們說好開心，為什麼你們慈濟的香積這麼會煮，每一道菜都好吃，他覺得才知道說 素食是這麼好吃。」

朱澤閎第二次跟媽媽來參加，感動滿滿。

慈濟居家關懷戶 朱澤閎：「現在我也是算是手心向上接受幫助的人，我希望我以後有能力 不一定是金錢，我可能也能出一分力，然後當個手心向下來幫助，給別人愛 給別人感恩這樣子。」

志工用心規劃的伴手禮，加入環保巧思。

慈濟志工 陳仁傑：「這個袋子能夠全部把它裝在裡面，也讓他們這個 在這一年，能夠讓這個袋子，能夠讓它豐豐富富 圓圓滿滿的，裝滿這一整年的希望跟祝福。」

420份滿滿的愛，是心意，也是祝福。

