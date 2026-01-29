雙哲世紀合體！張信哲、周興哲大巨蛋同框 氣氛超嗨「唱上癮了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

張信哲與周興哲日前在「喬山五十感恩慈善演唱會」中再度合體，睽違多年的「雙哲會」重現，華語樂壇情歌代表人物同場交會。雙哲近年馬不停蹄地忙碌，要遇上幾乎可說是「不可能的任務」，兩人難得合體獻唱，都忍不住表示「唱上了癮」，期待能早日在台北大巨蛋舉行個唱。

早在2017年，張信哲便已看見周興哲的創作才華，主動向他邀歌，兩人初見在白金錄音室，誕生作品〈遷徙〉並收錄於張信哲〈擁恆〉專輯中，多年後雙哲再合體，兩人也笑談若未來有機會，不排除能將〈遷徙〉唱回最初的英文版本，「讓大家聽看看這個好版本！」

廣告 廣告

張信哲讚賞周興哲的才華。（圖／潮水音樂提供）

回顧2017年的「雙哲會」，兩人是在白金錄音室裡完成音樂上的首次交會；沒想到時隔多年，2026年雙哲再度相逢，舞台一路從錄音室延伸至台北大巨蛋，也為這場重逢添上時代更迭與情歌累積的重量。而不能不提到的舞台上的「交手」，則要追溯至2023年錄《聲生不息寶島季》期間，雙哲罕見男男對唱王力宏〈你不知道的事〉，被形容是神仙組合，至今仍人難忘。

更多FTNN新聞網報導

獨／許瑋甯、邱澤婚宴半個演藝圈都來了！她爆「獨漏周興哲」 無奈缺席原因曝光

張信哲等5年在英國開唱！熬過疫情實現約定 喊太熱當場脫衣

惡意誹謗女神張員瑛！南韓判刑定讞 網紅「脫飯收容所」斂財548萬付慘痛代價

