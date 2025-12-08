雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱

喬山健康科技50周年慶，破天荒前進臺北大巨蛋舉辦。8日公開史上最奢華的「喬山50感恩慈善演唱會」臺北大巨蛋卡司，包含「情歌王子」張信哲、「新世代創作天王」周興哲、「天生歌姬」A-Lin、「三金小隊長」盧廣仲、「日本心靈歌姬」夏川里美、「Z世代超人氣樂團」告五人、「國民天團」玖壹壹，再搭配Lulu黃路梓茵與陳漢典的超強「夫妻主持組合」，並邀請演唱會製作教父陳鎮川親自操刀，從幕前到幕後陣容華麗，堪比三金。

演唱會將於2026年1月18日盛大登場。張信哲「未來式Our Story」歷經了兩個月8站的環球大長征，從美國唱到加拿大，再橫越大西洋去到歐洲，舉辦了倫敦和巴黎演唱會，一家人愛相隨，飛到倫敦站和巴黎站團聚，預計明年唱到紐澳。此外，周興哲「Odydsey旅程」才由西安站剛風光唱完，2025年巡迴正式收官，屆時也將參加演出。

門票只送不賣

已登上林俊傑大巨蛋演唱會嘉賓舞台的A-Lin，此次將帶來多首經典歌曲。值得注意的是，「喬山50感恩慈善演唱會」為邀請制活動，屬於喬山客戶、員工與貴賓專屬的感恩商演，不對外公開售票。所有入場皆需「憑喬山發送之簡訊限時專屬邀請碼」，完全不對外販售，門票被粉絲形容為「喬山SSR神卡」。

喬山50周年啟動「Global Day of Sharing」品牌分享日公益計畫，這場大巨蛋演唱會不只是史上最豪華卡司的大型派對，更是一場品牌精神的實體化，健康、歡笑、家庭、傳承與分享。由於本次演唱會限量門票只送不賣，將有4種獲票方式，更多資訊請關注喬山官網與粉專的抽票活動。