「雙哲」埋合作伏筆！張信哲、周興哲合體拜早年 許願登大巨蛋辦個唱

歌手張信哲與周興哲日前在慈善演唱會中合體，在臺北大巨蛋後台，周興哲一見到張信哲，便恭敬地笑說：「想念哲哥！」近期仍在中國大陸錄製節目的他表示，相當期待能很快再有機會與張信哲同台合唱，也為未來再次合作悄悄埋下伏筆。

歌手張信哲（左）與周興哲（右）日前在慈善演唱會中合體。（圖／潮水音樂 提供）

回顧兩人的緣分，其實早在2017年，張信哲便已看見周興哲的創作才華，主動向他邀歌，兩人初見在白金錄音室，誕生作品〈遷徙〉並收錄於張信哲《擁恆》專輯中。當時收來的demo原本是英文版本，雖然編曲相對簡單，但張信哲直言「其實已經是可以出版的成品」，對周興哲的音樂視野與創作能力刮目相看。多年後「雙哲」再合體，兩人也笑談若未來有機會，不排除能將〈遷徙〉唱回最初的英文版本，「讓大家聽看看這個好版本！」也讓歌迷充滿想像。

張信哲與周興哲首次交會是在白金錄音室裡，沒想到時隔多年，2026年兩人再度相逢，舞台一路從錄音室延伸至台北大巨蛋。而兩人舞台上的「交手」，則要追溯至2023年錄《聲生不息寶島季》期間，兩人罕見男男對唱王力宏〈你不知道的事〉，被形容為「經典再現之神仙組合」，至今仍讓歌迷回味不已。

在歲末寒冬之際，兩人不忘給最愛的歌迷們拜個早年，齊祝「馬上賺錢」、「馬到成功」、「馬年行大運」。因為雙雙唱進「喬山大巨蛋」提及新年新願望，兩人都異口同聲稱希望很快有機會在台北大巨蛋舉辦個唱。

兩人不忘給最愛的歌迷們拜個早年。（圖／潮水音樂 提供）

值得一提的是，兩人近年在演唱會與創作上皆火力全開。張信哲《未來式》演唱會歷經七年至今走遍全球各大城市。即將於2026年的紐澳三站完美收官，分別為3/14奧克蘭站、3/20墨爾本站和3/28雪梨站，而周興哲則以《Odyssey 旅程》世界巡迴演唱會跑遍全球。

