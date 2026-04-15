雙喜捷報！八星閃耀輔英 優秀青年＋社團獲獎 多元實力全面爆發

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▲林爵士校長與115年大專優秀青年獲獎學生合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輔英科技大學共有八名學生憑藉各擅勝場的卓越表現，榮獲中華民國一一五年大專優秀青年獎；社團方面，助產系學會與健康休閒社亦於「全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」中雙雙榮獲佳作。林爵士校長表示，學生在學業、領導、競賽與服務等多元面向皆有傑出表現，充分展現輔英「專業溫暖」的辦學理念，為校爭光之餘，也為社會注入正向能量。

▲環工系吳侑庭同學榮獲全國大專優秀青年殊榮。

林爵士指出，近來校方於各類競賽與評選中捷報頻傳，從社團經營到專業技能、體育競技皆有優異成績，令人振奮。他鼓勵同學踴躍參與社團活動，從中培養興趣、拓展人際網絡，並透過多元學習歷程，厚植跨域能力，打造屬於自己的「斜槓人生」。

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▲健美系陳裔淳同學榮獲縣市大專優秀青年殊榮。

黃湫淑學務長說，八位同學能從全國眾多優秀青年中脫穎而出，實屬不易，代表其長期努力與堅持獲得高度肯定，同時展現學生在專業、自治與多元參與上的卓越成果；而在社團方面助產系學會首次參賽即奪佳作，更展現出優異的團隊凝聚力與執行力，成果令人讚賞。

▲林爵士校長協同主管與社團學生合影。

學務處課外活動指導組吳彥鋒組長表示，優秀青年依其表現特色分為「學生自治領導」、「專業競賽表現」及「多元參與與服務」等三大類。環境工程與科學系吳侑庭（明誠高中畢），曾任學生自治會副會長及系學會會長，多次擔任大型活動總召，具備卓越領導與統籌能力；健康事業管理系孫苡葳（明誠高中畢），擔任學生自治會公關部部長，於活動規劃與對外溝通表現優異，兩人皆獲選「學生自治領導」。

▲助產系學會與健康休閒社於「全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動」中雙雙榮獲佳作。

吳彥鋒指出，在「專業競賽與國際表現」方面，健康美容系陳裔淳（立志高中畢），現任學生議會議長，於國際美業職能競賽榮獲金獎；健康美容系邱翊瑄（立志高中畢），於國際美業競賽及兩岸競賽中皆獲金獎肯定，展現卓越專業能力。

吳彥鋒說，護理系林尹晨（花蓮體中畢），長期投入原住民族文化展演並擔任原YOUNG社社長，積極推廣原民文化；物理治療系徐莉婷（慈惠醫專畢），積極參與社團與原鄉服務，展現穩健學習態度；物理治療系宗聖青（慈惠醫專畢），長期擔任班級幹部並參與活動主持與表演，表現亮眼；幼兒保育暨產業系林博祥（公東高工畢），積極參與校內外演出並取得專業證照，展現多元發展成果。四人皆以「多元參與與服務」類別入選。（圖╱輔英科大提供）