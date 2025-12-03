雙喜臨門！國民女星無預警宣布「帶球閃嫁」 新婚尪身分曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本女星松村沙友理是偶像團體「乃木坂46」的前成員，後續也參與電視劇、電影演出，甜美外型受到觀眾喜愛，然而，今（3日）她拋出震撼彈，證實與圈外人士結婚，同時還懷有身孕。

松村沙友理今（3日）在社群發文宣布雙喜臨的好消息，除了表示已經登記結婚之外，還透露腹中懷上小寶寶的喜訊，種種一切都讓松村沙友理感到生活變得更加充實，最後，松村沙友理不忘感謝一路相挺的粉絲們，認為正是粉絲的支持才讓她走到現在。

松村沙友理嫁給圈外人。（圖／翻攝自IG）

而據日媒報導，松村沙友理新婚對象是東京某企業的上班族，年紀也比她年長，友人更描述松村沙友理老公的體態非常壯碩，不過個性十分溫柔，如今松村沙友理與圈外人交往兩年時間，終於修成正果。

松村沙友理發出聲明，宣布結婚好消息。（圖／翻攝自IG）

