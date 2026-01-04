雙喜臨門！戲劇女神「甜嫁前國手」婚禮宣布懷孕 寶寶性別、預產期曝光

記者宋亭誼／台北報導

張晏塵與前排球國手詹詠引舉辦婚禮。（圖／翻攝自張晏塵IG）

戲劇女神張晏塵去年7月7日和前排球國手詹詠引登記結婚，小倆口昨（3）日在板橋福音堂低調舉辦婚禮，令人驚喜的是，張晏塵選擇在婚宴上公布懷孕喜訊，並正式揭曉寶寶性別，戳破氣球的瞬間，全場歡呼聲此起彼落，而張晏塵與詹詠引這對準爸媽臉上的喜悅更是完全藏不住。

張晏塵肚中寶寶已滿13週。（圖／翻攝自張晏塵IG）

畫面中，張晏塵身穿一身灰藍色禮服，與老公詹詠引一起站在舞台中央，準備向台下賓客揭曉寶寶性別，當兩人一起戳開事先準備好的氣球時，多顆粉紅色小氣球瞬間飄散空中，證實張晏塵肚子裡的寶寶是女孩，場面充滿歡樂又溫馨。

張晏塵經紀人證實她懷孕喜訊。（圖／張晏塵提供）

對此，張晏塵經紀人向《三立新聞網》透露，張晏塵目前懷有約3個月身孕，預產期落在今年7月10日，與張晏塵登記結婚的日期非常接近。經紀人表示，孕期前三個月醫生通常不會明確公布性別，但考量婚禮安排了揭曉寶寶性別的橋段，醫生才先做初步判斷，而張晏塵下個月將會進行詳細檢查，確認寶寶性別。

