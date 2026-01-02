雙喜臨門！ 臺南新樓和麻豆新樓醫院各迎1位「元旦寶寶」





迎接2026年第一天，新樓醫院傳來喜訊！迎來了兩位可愛的新生兒，分別來自臺南新樓和麻豆新樓，恰好在1月1日元旦出生，為2026新年增添了無限的喜悅與祝福，而麻豆新樓醫院這名元旦寶寶，媽媽也是元旦生日。

為了慶祝這個特別的日子，新樓醫院特別準備了元旦賀禮，向新生寶寶們及其家庭送上祝福，並鼓勵媽媽們縮短產後康復期，共同迎接新生活的到來。

新樓醫院劉啓擧院長表示提及，新年新生，祝願每個寶寶都能健康快樂成長，為家庭帶來幸福與活力。這一天不僅象徵著新生命的誕生，也充滿著希望與未來。新樓醫院將繼續致力於為每位母嬰提供專業的醫療服務，並陪伴家庭共同成長，為每一個家庭的健康與幸福保駕護航。

