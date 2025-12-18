雙喜臨門！Energy書偉、謝京穎結婚2週年迎「雙馬寶」 生產時間曝光

Energy張書偉與演員謝京穎2023年底和登記結婚，並於隔年舉辦婚禮，當時婚禮現場Energy全體成員與新娘大跳16蹲，相當逗趣。而在結婚兩週年時迎來好消息，謝京穎懷孕了，且還是「雙胞胎」！

謝京穎今（18）日甜喊「一次兩個雙馬寶」，表示家中一次多了兩個新成員，謝謝孩子們選擇了兩人，是兩人的幸運，給了兩人強大的力量和滿滿的幸福，相信有孩子們陪伴的未來，會變得更美好也充滿希望。此外她還說「相約明年春暖後見面吧，歡迎光臨張宅，我們的寶貝們」，親自透露生產時間。

責任編輯／施佳宜

