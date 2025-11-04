雙喜臨門2／黃沐妍參加《全明星3》與「王子幫」不熟 曾與男團成員爆交往

本刊日前直擊黃沐妍與男友現身機場準備一同前往美國。（圖／本刊攝影組）

日前前往美國紐約參加馬拉松賽事的黃沐妍（小豬），在出國前被時報周刊CTWANT直擊她與男友出席聚會後趕往機場，兩人手上不但戴著婚戒，她沿路還不時撫摸已經有些凸起的肚子，令人好奇她是否雙喜臨門同時升格人妻與母親。

黃沐妍在2019年曾被本刊捕捉到與前男團TOP1男子漢的團員斯辰狀似親密，據悉兩人本來是好朋友，因拜託斯辰傳授健身方法才逐漸熟悉。斯辰還特地和小豬一起參加表演課，並加入同一個教會，最後在教友的幫襯下，感情才迅速加溫。而斯辰也邀請她為新歌〈天菜女友〉跨刀演出MV，小豬在MV中扮起空姐，和斯辰一起詮釋戀愛時的各種情況。

黃沐妍過去曾與前男團成員斯辰爆緋聞，而斯辰與范姜彥豐也有著好交情。（圖／本刊攝影組）

當時本刊也捕捉到黃沐妍疑似情緒高漲，在路邊無視旁人，直接湊近斯辰啾了一下左臉頰。接著2人便搭著朋友的順風車到台北市信義區，一前一後的走入一間公寓，直到隔日下午才又一起步出家門。而本刊也發現最近在鬧婚變的范姜彥豐，與斯辰頗有交情，可見黃沐妍應該很早就已經認識范姜彥豐，比跟粿粿更熟一些。因此縱使她在參加過《全明星運動會3》時，是與最近因外遇引發軒然大波的粿粿和「王子」邱勝翊、「王子幫」好友王品澔是同一季，但她還是站在老友范姜這邊。

當粿粿懷孕與范姜彥豐一同舉辦性別派對時，黃沐妍與王子都受邀參加。（圖／翻攝自黃沐妍IG）

回顧黃沐妍2022年到2023年間在錄製《全明星運動會3》的過程中，本刊觀察到身為藍隊的她跟該季「王子幫」的成員，除了節目中之外，其他時間並沒有太多互動，僅與同隊的林穎樂往來密切如好閨密一般，還好到一度住在一起成為室友，對外總是稱對方是「我的寶」。不過才不到一年時間，就被網友發現兩人似乎友誼生變，社群上許久沒有往來交集，如今她們已經成為兩條平行線，令人好奇當時發生什麼事情。

黃沐妍參加《全明星3》時與林穎樂形影不離，如今兩人各有各的生活圈已無交集。（圖／翻攝自黃沐妍IG）

近年從黃沐妍的社群上看來，除了錄影工作外，鮮少有演藝圈朋友的身影，取而代之的是運動、健身的朋友、發文內容也幾乎都是充滿正能量喊話，與男友及共同朋友還經常幫助弱勢族群、參與公益團體活動，還努力去取得珠寶鑑定、中西餐、美容丙級、健身教練、重型機車、調香師、潛水、保險等20張證照，學習能力相當驚人，從過去發過寫真集的性感女神，變身健康陽光的「運動女神」。

而今年8月黃沐妍和王子共同出席健身活動，黃沐妍被問到粿粿是否鬧婚變的話題，先是說自己有傳訊關心范姜彥豐，但不敢過於打擾兩人，「因為其實我不太知道事情到底發生什麼，就問他們說『你們還好嗎？』，他就叫我不用擔心，就這樣而已。」還意有所指轉頭指向王子說：「粿粿你們要問紅隊的比較知道。」

今年8月黃沐妍出席活動被詢問粿粿婚變的話題，當事人之一的王子就在旁邊，眼神不斷偷瞄，但卻不接受訪問。（圖／本刊攝影組）

但王子當天不但拖到活動開始前一秒才現身，面對媒體詢問全程裝聽不到，經紀人也僅低調表示：「時間上可能不太方便（受訪）。」殊不知原來他正是事件的男主角之一。後來粿粿外遇王子事件炸開後，黃沐妍也再被問到是否知情王子與粿粿過度親密？黃沐妍也僅表示「不適合做任何評論」，但當事件爆發時，她就已經在范姜彥豐貼文留言「辛苦了」來力挺。

黃沐妍目前與男友正在美國參加馬拉松賽事，服裝相當藏肚。（圖／翻攝自黃沐妍IG）

