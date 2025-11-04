雙喜臨門3／女星熱愛運動成痴 温貞菱文青女神成排球少女

黃沐妍對運動十分熱愛形象正面陽光。（圖／翻攝自黃沐妍臉書）

黃沐妍是演藝圈中非常愛運動的女星，她熱愛的運動項目包括三鐵、馬拉松、健美、皮拉提斯等運動，並將興趣轉化為事業，與朋友合夥開設皮拉提斯教室，積極參與各種賽事的她也常傳遞正能量，鼓勵粉絲一同運動，還會分享簡單的居家運動方式，讓不運動的人也能輕鬆入門。

要說到高強度運動的「女戰神」，不能不提到林芯儀，她從2024年因為要在大型演唱會上保持體力而健身，機緣下接觸健美比賽，才一年多的時間她便贏得「Women's Fit Model」新人組及公開組雙料冠軍，成為目前台灣勇奪此項殊榮的第一人。起初她因籌備個人演唱會而踏入健身房，沒想到意外愛上健美競技，為備賽投入長達8個月的魔鬼訓練，每週健身6天，搭配有氧與重量訓練，飲食從每天一餐增加到4餐，還引發劇烈胃痙攣，痛到全身冒汗、無法呼吸，一個月內3度送急診，真的是用命換來的榮譽。

林芯儀苦練健美最終獲得冠軍。（圖／翻攝自林芯儀臉書）

「文青女神」温貞菱國小時期就是學校田徑隊的選手，身體協調性及體力都比一般女性來得強，即使進入演藝圈工作時間不穩定，她仍保有慢跑習慣，來幫助她紓壓及思考。此外，她也時常參與馬拉松賽事，接觸各種不同的運動類型，還在社群上分享打排球的心得，看得出她是真心喜愛運動。而持續運動也讓她除了保持緊實的身材曲線外，個性情緒上也更加穩定。

温貞菱熱愛運動，各種項目都樂於嘗試。（圖／翻攝自温貞菱臉書）

八點檔女神璟宣臉蛋甜美，但卻擁有國際器械皮拉提斯教師證照，是演藝圈中第一人獲得，在接受媒體採訪時透露體育大學畢業的她，其實從小就一直擁有運動習慣，但在去年到蒙古騎馬時不慎摔傷，還引發嚴重後遺症，看似痊癒但只要是打網球或做什麼運動都容易偏頭痛，為了復健才開始接觸到皮拉提斯，也對此產生極大興趣，不到一年時間就考取證照，也開始有藝人成為她的學生，互相鼓勵一起為健康而運動。

璟宣擁有國際器械皮拉提斯教師證照。（圖／翻攝自林芯儀臉書）

