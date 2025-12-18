《雙囍》劉冠廷為闖關狂練「徒手穿內褲」 突改夾夾樂當場崩潰

【緯來新聞網】賀歲片《雙囍》集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星同台演出。今（18）日釋出首支幕後花絮，聚焦劇中主軸「一樁喜事，兩場婚禮」，演員相繼分享對於這天的混亂喜事看法。

劉冠廷《雙囍》面對新郎闖關突改「夾夾樂」，機智用丟捧花化解逃離。（圖／水花電影提供）

《雙囍》劇中演員們公認拍攝時最有挑戰的就是劇情安排是所有的任務都是在「一天之內」要完成的事情，加上婚禮有許多繁複的儀式，每個環節都不能鬆懈。劉冠廷在電影中飾演主角新郎，片中新郎闖關環節同時碰上危急事件的發生，蠟燭兩頭燒的狀況讓他十分崩潰。他分享：「原本劇本上是寫要在幾分鐘之內，不用手把內褲穿上」，更表示事前為了闖關成功，在家做了許多「穿內褲」的準備功課與練習，甚至想過用劈腿一瞬間把內褲穿好，結果一到現場，闖關道具與劇本上的截然不同，改成了要用曬衣夾夾臉的「愛的夾夾樂」，讓他哭笑不得。



他表示：「當天在現場看到夾子的時候真的是滿腦子都在想要怎麼解？那時候也不知道哪來的靈感，就很直覺地把捧花往上一丟，把所有人的注意力吸走，我也趁機趕快逃離。」試圖在荒謬裡面用演員或是角色的身份幫劇情加到分。

楊貴媚（左）在《雙囍》中飾演劉冠廷（右）的母親。（圖／水花電影提供）

庹宗華在電影中飾演男方父親，他表示接拍《雙囍》的原因就是覺得角色關係與衝突性十分有趣，而楊貴媚在劇中則是飾演控制欲極強的男方母親，她也語帶威脅地開玩笑表示：「在一天之內要辦兩場婚禮，在同一個時間、同一個地點，您覺得會很快樂嗎？歡迎你進來戲院看看！」



花絮中蔡凡熙更語出驚人的表示「整個拍攝過程都很混亂」，一說完怕誤會，急忙解釋：「不是說整個劇組混亂，是指劇情的安排，對於婚禮的主軸是非常混亂的。」他也笑說：「結過婚的人可以看這部電影，回顧當時結婚的荒唐事，還沒結婚也可以先看一下，當作打預防針。」《雙囍》將於2026年2月17日大年初一全台上映。

9m88（左起）、劉冠廷、蔡凡熙三人在《雙囍》中要共同面對「一天兩場婚禮」。（圖／水花電影提供）

