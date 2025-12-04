《雙囍》劉冠廷陷「婚禮」危機 一天當兩次新郎：不能讓爸媽發現

【緯來新聞網】台片《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等人共同演出。該片今（4日）釋出前導預告與前導海報，並宣佈將於明年2月17日大年初一全台上映。

《雙囍》劉冠廷（右）、余香凝（左）陷「婚禮」危機。（圖／水花電影提供）

《雙囍》前導預告開頭中，劉冠廷所飾演的新郎「高庭生」一語道破他大喜之日的最大挑戰：「不能讓我爸媽發現另一場婚禮的存在」，一天被迫要辦兩場婚禮的他，聯合新娘余香凝、婚顧9m88、伴郎蔡凡熙試圖共同克服重重危機。預告中他們除了要面臨離婚父母不能見面的難題，還要處理親朋好友在婚宴過程中製造的各種狀況，在兵荒馬亂的一天之中，讓人好奇新郎新娘是否能順利攜手辦完這場終身大事。



預告中東奔西跑、忙得焦頭爛額的劉冠廷談及此次《雙囍》劇中的角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣，他分享：「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這一天內庭生這個角色實在是太太太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰。」

《雙囍》劉冠廷「一天兩場婚禮」崩潰忙翻。（圖／水花電影提供）

而身為飾演共同經歷婚禮大小瑣事婚顧的9m88則相當正向的表示：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡面不同，我們有很多突發狀況，我覺得十分有趣！在突發狀況當中的我們演員間可以有很多即興跟互動的空間去玩，有非常多的火花。」

于子育在《雙囍》中驚喜客串。（圖／水花電影提供）

此外，《雙囍》前導預告中本土知名硬底子演員楊麗音、于子育、陳以文也都化身成婚禮過程中的「驚喜」現身，不只為婚禮帶來更多荒謬與混亂，也增添不少卡司亮點。創作出如此特別的婚禮概念的導演許承傑也分享這些是來自於他對生活的觀察：「我們這一代人，許多人都在離婚、再婚、單親的環境中成長，等到自己要結婚時，就會帶著這些原已複雜的背景，和另一個家庭重新交織。《雙囍》就是把這些熟悉卻難以理清的情感，化成一場場充滿張力、荒謬又真實的婚宴。」

